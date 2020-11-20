Почему в СССР всюду высаживали тополя: названа причина

В странах постсоветского пространства сегодня активно вырубают тополя, так как их пух вызывает аллергию. Помимо этого, со времен Советского Союза эти деревья вымахали выше девятиэтажных домов и часто падают, обрывая электропровода.

Спустя десятки лет после распада СССР многие интересуются, зачем вообще надо было сажать тополя, чтобы теперь их повсеместно уничтожать. О таких причинах пишет "Рамблер".

Отмечается, что тополя начали активно высаживать в 50-х годах прошлого столетия, то есть в послевоенные, когда страны восстанавливалась из руин. Тогда заново нужно было застроить и привести в порядок огромное количество городов и сел. А параллельно проводилась и программа по их озеленению.

"В рамках ее реализации Сталин дал распоряжение о повсеместной высадке тополей. Их выбрали по двум причинам: они очень быстро растут, а также нетребовательны в уходе", – говорится в сообщении.

Хотя это были не единственные факторы. Тополя также известны как "уникальные фильтры", созданные природой: они удерживают вредные вещества, их не пугает загазованность, которая наблюдается в крупных городах и промышленных центрах – эти деревья просто поглощают все вредные соединения.

"Именно с этой целью эти деревья и сажали вдоль автомобильных дорог. Учитывая то, что форма у них пирамидальная, их вполне можно высаживать очень близко друг к другу. В связи с этим тополя и встречаются в таких огромных количествах", – поясняется в материале.

Тополя начали активно высаживать в 50-х годах прошлого столетия

Также подчеркивается, что тополя – рекордсмены в плане выработки кислорода и отдачи его в окружающую среду. За сутки одно такое дерево способно обеспечить кислородом четверых взрослых людей.

Примечательно, что у тополей есть одно существенное различие – растения мужского пола пух не производят, соответственно, цветут только тополя женского пола.

И вот в СССР изначально планировалась высадка именно "деревьев-мужчин". Однако на то, чтобы отобрать эти саженцы, понадобилось би слишком много времени, а в Союзе над этим решили не слишком заморачиваться.

Позже это стало настоящей проблемой. Ведь во время цветения деревьев появляется тополиный пух, который массово распространяющийся по окрестностям. От него прежде всего страдают аллергики, а многим людям он просто неприятен. Помимо этого, пух хорошо горит и, если он загорится, последствия могут быть плачевными. Именно поэтому в последние годы тополя активно вырубают, а на их место высаживают или тополи других сортов, или другие деревья.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали один из агитационных плакатов СССР под названием "Хозяин улицы", относящийся к 20-м годам ХХ столетия. На нем утверждается, что в США полиция якобы "избивает" участников рабочих демонстраций, в то время как в Союзе никто не препятствует колоннам людей на улицах Москвы.