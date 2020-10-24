Почему в СССР строили в основном 9-этажки: названа причина

В СССР строили преимущественно 9-этажные дома по той причине, что их высота соответствовала высоте механизированной лестницы пожарной машины – 28 метров, соответственно, она не вытягивалась выше девятого этажа.

Как известно, символом советской архитектуры были 5-этажные "хрущевки", но к началу 1970-х годов, возникла необходимость строительства жилых домов большей высотности. При этом, согласно нормативам безопасности, дома выше 28 м должны были оснащаться пожарными лестницами, пассажирским и грузовым лифтами. Эти требования увеличивали стоимость строительства и окупались лишь в домах выше 12 этажей.

Высота 9-этажки соответствовала высоте механизированной лестницы пожарной машины Pikabu

Поэтому в СССР решили строить дешевые и безопасные девятиэтажки. Высотки появились лишь после того, как машины оборудовали лестницами длиной 40 м.

Первыми массово начали строить блочные односекционные (с одним подъездом) здания, которые назвали "башнями". В них были предусмотрены только одно- и двухкомнатные квартиры с совмещенными санузлами и сидячими ваннами.

Советские одноподъездные девятиэтажки назвали "башнями" Pikabu

Высота потолков в таких домах составляла 2,5 м. На каждом из этажей располагалось по восемь квартир. В этих 9-этажках устанавливали пассажирский лифт и мусоропровод. Позднее на базе этой серии разработали многосекционные девятиэтажки и дома высотой 12 этажей, в которых были предусмотрены трехкомнатные квартиры, по одной на этаже.

Жилые массивы в советское время застраивали 9-этажными домами Pikabu

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