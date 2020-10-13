Почему в СССР подъезды красили в две полосы: выяснились причины

Проходя по старым лестничным пролетам в домах, построенных еще во времена Советского Союза, можно заметить, что в каждом из них стены покрашены одинаково – в две полосы. Причем зачастую нижняя и более темная – синего или зеленого цвета, который сочетается с побелкой.

Такое "дизайнерское" решение вовсе не являлось модой тех годов, а было продиктовано условиями пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическими нормами, а также экономией средств. OBOZREVATEL решил рассказать, почему строители в СССР выбирали именно эти цвета и как используют их сегодня.

Зеленая и синяя краски были в избытке

Зеленую краску в СССР использовали для камуфлирования военной техники, а также окрашивания пассажирских вагонов на железной дороге. Тогда как синюю применяли на автомобильных заводах – красили кабины грузовиков ЗИЛ и ГАЗ. На эти отрасли советские власти не жалели денег, такую краску выпускали в большом количестве, поэтому оба оттенка всегда были в продаже.

Существует также версия, мол, после Второй мировой войны в Союзе осталось так много неизрасходованной зеленой краски, что при хрущевском строительном буме даже появилось распоряжение использовать военные запасы для оформления новых домов. Такое же оформление стен иногда до сих пор встречается в зданиях бывших советских заводов, общепитов, больниц и т. д. Помимо доступности, эти пигменты были наиболее концентрированные, поэтому краска на их основе стоила дешевле и расходовалась медленнее, чем другая.

Для окраски стен в СССР обычно использовали синюю и зеленую краски

Защита от грязи и скрытие строительного брака

Так, стены в подъездах, квартирах, больницах, общепитах, производственных цехах заводов и т. д. в СССР стали красить в две горизонтальные полосы: нижнюю часть (примерно до плеча взрослого человека) покрывали краской, а верхнюю, до потолка – побелкой. Считалось, что краска защищала стены от плесени и грязи, при этом именно зеленый и синий цвета лучше всего скрывали царапины, надписи и рисунки в подъездах. Помимо этого, маляры были убеждены, что на зеленом или синем фоне людям будет сложнее различить неравномерно прокрашенные участки – так, визуально подъезды выглядели аккуратно даже при некачественной работе.

Как известно, подъезды в две горизонтальные полосы красили и в постсоветские времена, а иногда продолжают так делать до сих пор – окрашивая поверх старого оформления стен.

Во времена СССР стены в подъездах, квартирах, больницах и т. д. стали красить в две горизонтальные полосы

Оттенки якобы создавали уют и расширяли пространство

В 1957 году в СССР вышла книга "За здоровый быт", на страницах которой советским гражданам советовали красить стены или выбирать обои светлого зеленого и синего оттенков, чтобы зрительно расширить помещение и создать уют. Авторы отмечали, что эти цвета успокаивают психику.

Вот жители, делая ремонт в квартире, и стали смешивать зеленый и синий пигменты с другими красками, например белой, чтобы добиться нужного цвета. Для стен в подъездах зачастую использовали именну ту краску, которую выделило государство. Поэтому чаще всего подъезды оказывались выкрашенными в слишком темные или слишком яркие оттенки этих цветов.

Подъезды в две горизонтальные полосы красят до сих пор

Примечательно, что советы дизайнеров из СССР сохраняют актуальность и сегодня. Например, специалисты предлагают использовать холодные оттенки голубого и зеленого цветов, чтобы визуально увеличить пространство. Также разнообразные их оттенки популярны для создания ярких акцентов в интерьере или спокойного дизайна в скандинавском стиле.

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