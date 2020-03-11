Почему в СССР панельные дома строили в длину: раскрыт секрет

Во времена СССР почти все панельные дома строили небольшими в высоту, но при этом очень очень длинными в ширину.

Из-за этого иногда в одном таком многоквартирном здании могло располагаться больше 11 подъездов. О том, почему архитекторы проектировали их именно так, пишет "Рамблер".

Так, некоторые думают, что одной из причин было предположение, якобы коммуникации – электричество и водопровод – проще подводить к одному длинному дому, а не трем маленьким. Но другие утверждают, что это не так.

В СССР панельные дома строили в длину

Отмечается, что советские рекомендации по поводу строительства домов были очень строгими, они регламентировали в том числе и их длину. В частности, в советских учебниках архитекторы пишут, что длина помогала уменьшить силу ветра, а также была полезна при жаре, поскольку длинное здание проще "обдувалось".

При этом конкретные цели зависели от региона. Например, там, где был преимущественно холодный климат, строители рассчитывали на те дома, которые дольше помогают сохранять тепло.

Жилой дом в Луцке оказался самым длинным в мире Facebook/Малоизвестная Украина

В связи с этим отмечается, что если сравнивать условия в трех маленьких домах и одном длинном, то второй вариант помог бы сэкономить на энергии значительно больше.

Стоит добавить, что жилой дом в украинском городе Луцк, расположенный на проспекте Соборности и улице Молодежи, является самым длинным в мире. В шутку здание называют Великой китайской стеной, поскольку его длина составляет 1750 метров (с учетом отростков – 2 775 м).

Жилой дом в Луцке оказался самым длинным в мире Facebook/Малоизвестная Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была найдена причина, почему в СССР двери в квартирах открывались только внутрь.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся