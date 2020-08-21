Почему в СССР запрещали браки с иностранцами: раскрылась тайна

Много граждан Советского Союза после окончания Второй мировой войны остались жить за границей, что вызывало негативное отношение коммунистической власти к иностранцам вообще.

Она считала, что если жители СССР станут часто кататься за рубеж, то попадут под крыло "враждебных" спецслужб. Так, всем людям ограничивали возможность общения с иностранными лицами, а женщинам не разрешали заводить с ними романы и выходить замуж, пишет портал "Молва 33", рассказывая более детально о причинах запрета.

В 1947 году в СССР был издан закон о запрете браков с иностранцами (osssr.ru)

Запрет на заключение брака с иностранцами

Фактически ограничения на замужество с иностранцами существовали в СССР давно, но некоторые женщины нарушали запрет. Поэтому чиновники решили закрепить его на законодательном уровне: думали, что так добьются возврата представительниц прекрасного пола домой или официального лишения их гражданства.

Соответствующий закон был издан в 1947 году. Девушек стали отдавать под суд, приписывая "шпионаж" и "антисоветскую деятельность". Ведь любой контакт с иностранными лицами советская власть считали угрозой.

За брак с иностранцем женщину в СССР могли обвинить в шпионаже (bigpicture.ru)

Браки тех, кто успел их заключить, действительно были печальными. Например, артистку Зою Федорову, которая обручилась с американским дипломатом и родила в совместном с ним браке дочь, суд обвинил в шпионаже и приговорил к 25 годам тюрьмы. Правда, она отсидела только 10 лет – ее помиловали.

За брак с иностранцем судили по статье, посвященной антисоветской деятельности, и актрису Татьяна Окуневскую, дав 10 лет лишения свободы.

"Репрессии" и осуждение обществом за роман с иностранцем

После смерти советского диктатора Иосифа Сталина, в политической сфере СССР начались перемены. Запрет на брак с иностранными гражданами был снят, но "репрессии" против таких невест продолжались еще много лет. За романы с иностранцами девушек перестали лишать свободы, но подвергали другим мерам наказания: от выговора на работе до увольнения, препятствования новому трудоустройству и даже высылки в отдаленные районы страны как тунеядцев.

Джеймс Ллойдович Паттерсон (крайний слева) – российский писатель, морской офицер и актер, был старшим из трех детей афроамериканского иммигранта в СССР и его украинской жены (Кадр из фильма "Цирк", 1936)

Выход у женщины был – чтобы не попасть в руки спецслужб, они могли добровольно отказаться от гражданства СССР и уехать жить за рубеж. Правда, даже после полного снятия запрета на такие браки, общество уже настолько привыкло к нему, что еще долгое время продолжало осуждать женщин, выбирающих в мужья иностранных граждан. Единственное, принимались те, которые проживали в государствах, друживших в то время с Советским Союзом.

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