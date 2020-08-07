Почему в СССР не было туалетной бумаги: появилось пояснение

Выяснилось, почему до 1968 года в СССР не было туалетной бумаги.

В Советском Союзе такая гигиеническая принадлежность, как туалетная бумага, появилась только в 1968 году. Однако даже после того, как в стране начали ее производить, она все равно была в дефиците.

При этом до 1968 году во всех туалетах "великой державы" лежали старые газеты. О том, почему так было в СССР, пишет "Рамблер".

Газеты вместо бумаги

Одной из самых популярных версий того, почему в СССР не было туалетной бумаги, считается то, что тогда правительство больше пеклось о машиностроении и вооружении, а не благополучии советских граждан. Поэтому до 1968 года, по воспоминаниям жителей тех времен, в туалетах лежали старые газеты, которые использовали для гигиены.

Позже туалетную бумагу все же начали производить, причем на импортных станках, которые были закуплены в Англии. Отмечается, что тогда же появилась бумага, которую многие называют "наждачкой" из-за неприятного материала.

Сперва в СССР использовали газеты вместо туалетной бумаги

Отсутствие спроса и дефицит

Как вспоминают родившиеся в СССР, когда туалетная бумага только появилась в магазинах, особого ажиотажа среди граждан она не вызвала: люди настолько привыкли к газетам, что считали бессмысленным тратить деньги на другую бумагу.

И вот тогда власти начали масштабную агитацию товара. О туалетной бумаге говорили везде: в газетах, журналах и даже перед сеансами в кинотеатрах.

Реклама подействовала и позже люди начали скупать эту новую для них гигиеническую принадлежность. При этом производство не успевало за спросом на товар, который в результате, как и многое в СССР, стал дефицитным. Так, туалетную бумагу гражданам продавали по 10-12 штук в одни руки. Поэтому в 80-е на улицах можно было встретить людей, которые надевали на себя веревку, на которую были нанизаны рулоны бумаги.

Как сообщал OBOZREVATEL, до появления в Советском Союзе туалетной бумаги граждане пользовались тем, что обычно оказывалось у них под рукой в туалетной комнате – в основном это были страницы газет и журналов.