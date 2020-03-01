Почему в СССР делали граненые стаканы: появилось пояснение

Легендарные граненные стаканы, которые во времена Советского Союза выпускали на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном, было практически невозможно разбить благодаря окиси свинца в составе.

Поэтому эта посуда стала незаменима в каждом доме, во всех столовых и в автоматах с напитками. Стакан такой формы было удобно мыть в посудомоечной машине, а главное – он был невероятно прочным, пишет aif.ru.

Граненый стакан spb.aif.ru

Тогда люди быстро придумали, как можно еще использовать стакан, кроме как по прямому назначению. Так, хозяйки при помощи стакана нарезали из теста круглые заготовки для пельменей или вареников. Также стакан позволял быстро измерять объем воды при приготовлении супов, компотов или вторых блюд. Он вмещал в себе 250 миллилитров воды, а до каемки, которую называли "Анюткиным пояском", было ровно 200 миллилитров.

Дачники использовали граненые стаканы для выращивания рассады на подоконниках потому что такая тара не занимала много места и не опрокидывалась под весом растения. В наши дни советские 16-гранники уже не выпускаются на заводах, они считаются скучными и не востребоваными.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сети вспомнили лайфхаки из Советского Союза, которые теперь кажутся нелепыми.

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