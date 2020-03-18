Украинцы массово отказываются от налички из-за коронавируса: в чем реальная угроза

В последнее время украинцы все чаще стали пользоваться банковскими карточками при оплате в супермаркетах. Часть людей опасается, что коронавирус может передаваться через купюры.

И хотя никаких заявлений по этому поводу ВОЗ не делал, в соцсетях все равно продолжают распространять слухи, что именно эта организация якобы делала предупреждение.

OBOZREVATEL разбирался: возможно ли это и что нужно делать после каждого похода в магазин.

"Это страхи, с ними нужно бороться"

У людей вызывает опасение тот факт, что коронавирус способен оставаться на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Они предполагают, что на купюрах вирус может оставаться тоже. Правда, официально Всемирная организация здравоохранения не призывала переставать пользоваться наличными деньгами.

По словам заведующей отделом НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского, вирусолога Аллы Мироненко, через купюры заразиться невозможно. В основном потому, что их обрабатывают во время циркуляции через Нацбанк.

"Это глупости. Человечество уже столько лет пользуется бумажными купюрами, никто от этого не заразился. Кроме того, деньги, которые проходят через Нацбанк, а не циркулируют по схеме "рынок-потребитель-рынок", кварцуются. Это делают для того, чтобы не портились купюры из-за грибка, одновременно с этим убиваются бактерии и вирусы. Такие страхи – проблема в голове. С этим надо бороться", – рассказала Мироненко в комментарии OBOZREVATEL.

Купюры

И действительно, один из этапов циркуляции купюр через Нацбанк – обработка их в термопечи. Там их подвергают температурному воздействию в 160 градусов по Цельсию, а это убивает вирусы. Но в связи с эпидемией Нацбанк пошел дальше. Теперь все купюры, что попадают к ним, будут две недели лежать "на карантине".

Лучше перестраховаться

Инфекционист Сергей Крамарев все же придерживается обратного мнения – раз вирус выживает на открытых поверхностях, то лучше перестраховаться и использовать кредитку. Кстати, по его словам, кроме вируса, через деньги могут передаваться и глисты.

"Действительно, вирус на поверхности, в том числе и на бумаге, может сохраняться от нескольких часов до нескольких суток. Так что теоретически такая ситуация может быть. Поэтому сейчас лучше пользоваться кредитками. А еще можно подцепить гельминты, глисты могут передаваться через деньги", – поделился он с OBOZREVATEL.

После магазинов необходимо мыть руки

Но оба эксперта сходятся в одном: после магазина нужно обязательно мыть руки или обрабатывать их антисептиком. И неважно, чем вы расплачивались – даже если кредиткой, в любом случае вы касаетесь различных поверхностей, например, кнопок для ввода пин-кода.

OBOZREVATEL напоминает – частое мытье рук пока считается лучшей профилактикой против коронавируса. Нужно это делать как после любого выхода из дома, так и находясь в самоизоляции.

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