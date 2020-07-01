Почему украинцы долго выздоравливают от COVID-19: в Минздраве дали объяснение

Продолжительность выздоровления от коронавируса инфицированного им пациента зависит от тяжести течения этого заболевания, поэтому некоторые украинцы болеют сравнительно дольше.

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Об этом во время брифинга 1 июля заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если человек имеет средней тяжести или тяжелое течение болезни, то он болеет больше, а если бессимптомно, то меньший срок. Но в среднем они одинаковы", – отметил он.

Глава Минздрава добавил, что время, которое свидетельствует, что человек уже выздоровел, устанавливает непосредственно врач – обязательно на основе проведения ПРЛ-тестов и симптоматики.

В целом, по словам министра, в Украине инфицированные COVID-19 болеют три недели. В то же время иногда этот срок составляет даже 30 или 39 дней.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что коронавирусная болезнь – это очень и очень тяжелое заболевание", – подытожил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 1 июля, в Украине официально подтверждено 44 998 случаев коронавирусной инфекции. Из них 664 выявлено за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 1173 человека, а 19 548 пациентов побороли болезнь.