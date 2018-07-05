Статистика. Даже она на войне – оружие. Не верите? Смотрите, как играют статистическими данными политики, убеждая народ, что никто, кроме… В различных соцопросах одновременно лидируют Юля, Толя, Олежка и даже Надя. Сейчас убедить себя и окружающих, что ты мессия, очень легко, достаточно заплатить деньги и нарисовать убедительный соцопрос. Именно нарисовать, а не провести. Провести, это ж, что, политик враг себе, чтобы за свои деньги и себе же по морде фактами. Поэтому рисуют рейтинги, данные, опросы. Этим очень сильно пользуется Россия. Поэтому вот эти социологические "зарисовки" - это обычнее пророссийские методы убеждения населения, в том, что они дебилы.

Статистика используется на войне пропагандистами часто. "На Украине изнасиловали столько –то старушек", "монтажная пена залита в каждого второго пенсионера", "Украина вымирает", "хлеб на Украине дороже, чем в России", "колбаса на Украине"… До сих пор решающим фактором для "народа Донбасса" есть данные по цена в Украине на хлеб, газ, свет, колбасу. Любое "как вам живется в рыспублике" блокируется, "а у вас коммуналка выше".

Последние вбросы пророссийских СМИ-марионеток из числа "журналистов"-блогиров Первого Украинского конгресса Бубенчиков касались военной статистики: "на Украине убито больше, чем", "украинцы гибнут", "на фронте погибло больше 300 человек". Эти вбросы были курируемые из РФ, так как и весь этот хор бубенчиков, и должны были дать "наварасу" картинку гибнущей Украины. Почему? Просто последние недели для ихтамнетов, бурятов и прочих шахтеров в ОРДЛО были плачевны. Да, мы тоже понесли потери, если кто забыл, идет война. Но один наш погибший, это 7-10 ихтамнето-бурятов и донбасянских коллаборационистов. Морги ОРДЛО забиты. Убитых "наварасов" и ихтамнетов сутками не убирают с поля боя. В Россию за июнь 2018 года через КПП "Изварино" ушло 24 ритуальные труповозки (на 1-3 человек) и 7 машин из "гуманитарного конвоя" (эти перевозят опт до 20 человек). Две "навараские" бригады формируются практически с нуля, так как недобор 90% состава. Из "армии" ОРДЛО бегут. В "армию" ОРДЛО не хотят идти добровольно.

Пропагандисты России и ОРДЛО дают "наварасам" картинку "голи-боси". Это же версию поддерживают и зрадофилы украинского сегмента соцсетей. "Укропы воюют в тапках", "продают боеприпасы", "стрелять нечем, армия укропов все пропила", "наварасы купили укропский танк", "укропы бегут из армии". Это обычные ежедневные сводки пропагандистов ОРДЛО-России. В них верят те, кто "на Берлин, пригоню себе тачку немецкую", или "на Киев" за квартирой. И становятся 200-ми.

Мы научились воевать. Реорганизация штабов и министерств военных ведомств принесла свой результат, человек-совок, мечтающий, "как в СССР", имеющий "друзей" по армии или учебному заведению в РФ, тихо ушел на пенсию. Не все, есть еще гной в конюшнях, но, за пять лет войны реформы в армии сделали нас Государством. Мы не реанимировали убитую советскими солдафонами армию, мы ее родили и воспитали, заново. И наши солдаты не строят дачи генералам, а учатся и прекрасно выполняют поставленные стратегические задачи. Это не входило в планы России. Не для этого армия убивалась, а генералы покупались. Поэтому сейчас война информации и цифр. Статистика-поле боя.

Не миновала эта война цифр и фактов и ОРДЛО.

Сегодня я расскажу вам, как формируется очередной фейк пропагандистов о "народах Донбасса", кому и зачем это нужно.

Итак, немного истории о Свердловске, Луганской области, который вернется в Украину Должанском, ну, а пока им играют кукловоды ОРЛО.

На выпавшем из поля зрения пропагандистов ОРЛО сайте Свердловска значится: "Общая численность населения города и района по итогам последней переписи составляет 124,7 тысяч человек. Численность городского населения 112,6 тыс. (90,3%), сельского - 12,1 тыс. (9,7%). Из них 58,2 тыс. (46,7%) мужчины, 66,5 тыс. (53,3 %) женщины. На территории города и района проживают представители 73 национальностей и народностей. Большинство составляют украинцы (60,5 тыс. 48,7%) и русские (57,2 тыс. 46%). Население города и подведомственной городскому Совету территории на 01.01.2008г. составляет 114,6 тыс. чел.На 1 января 2002 г. количество работающих составляло 35,826 тыс. человек (по городу 31,665 тыс., по району 4,161 тыс.); людей пенсионного возраста - 29,946 тыс. (26 332 по городу и 3 614 по району); молодежи от 14 до 28 лет - 25,916 тыс. (23,048 тыс. по городу и 2,868тыс. по району); количество жителей трудоспособного возраста насчитывает 73,196 тыс. человек, из которых 65,07 тыс. проживают в городе и 8,126 тыс. в районе.

По состоянию на март 2014 года, по данным Госкомстата Украины и Комитета избирателей Украины, в городе Свердловске, Луганской области (не смотря на то, что в городской совет входило много сел и поселков у нас не было района) числилось 74 000 гражданина Украины. Эти данные вряд ли сейчас можно найти на "официальных" сайтах ОРЛО. Сейчас Лугандония подредактировала "Вики" и внесла "официальную" статистику, правда с 1 октября 2015 года. Так по данным статистики ОРЛОвских спецов Свердловск насчитывал чуть более 11 685 живых и здравствующих свердловчан.

То есть, если в первых цифрах статистик 2008 и 2014 годов мы видим естественную убыль населения, то за время с 2014 по 2015 год пропагандисты смогли сократить население Свердловска на 62 000 человек.

Почему уменьшены цифры? Все просто, свердловчане готовятся к информационной войне и возвращению в Украину – "это не мы виноваты в войне, что мы могли сделать, нас всего было 11 000, включая стариков, женщин и детей".

Именно сейчас это вкладывается в головы населения: "к нам пришли русские танки и мы оказались в заложниках, поэтому 11 000 людей были бессильны, Украина зря нас ненавидит, да и к нам на митинги завозили титушек из России, это не мы на видео", - вот это звучит все чаще из уст свердловчан, как и "мы не этого хотели", "мы хотели быть в составе Украины, только с особым статусом с русскими языком и без бандер, а вы нас не поняли".

На мартовских митингах 2014 года,-а вы их можете найти в Ютубе "Свердловск, митинг, 2014",- я могу назвать 80% участников по фамилии и остальных "эта в школе работает, это врач", так как подзабыла многое. Из гостей в "президиуме" 7 человек. Это казаки "всевеликого войска донского", и пара молчаливых людей в гражданском, возможно, ФСБ. То же было в Краснодоне и Ровеньках, Антраците и Красном Луче. Никаких титушек. Людей начали свозить чуть позже, когда на шахтах стали организовывать "отряды народной самообороны".

Агрессивных социопатов-"наварасов" было порядка 15-20% от всех горожан. Это те, кто сразу брал оружие, надевал повязки "дружинников", и орал на митинге: "убивать". Проукраинских так же было 15-20%. Остальные, это "па-багатому", "как в Крыму", "а вдруг будет лучше", "большие пенсии", "не отдавать кредиты", "какая разница, под кем". Если бы это молчаливо алчущее большинство вышло и натыкало мордой в асфальт кизяков и местных коми-регов, а потом встало стеной на границе с Россией, и не просто постоять, а уверенным многомесячным Майданом, войны бы не было. Жители Донбасса так и не поняли, что они, только они могли себя защитить, только они повлияли и позвали войну. Чаще всего молчаливой алчностью.

Сейчас "наварасы" готовятся к возвращению в Украину. Поэтому выбрана стратегия "жертвы" - мы не могли, нас заставили, амнистия, мы не виновны, виновна Украина, вы нас бросили, вы нас не отбили вовремя (заметьте, мужчины там ходят на работу, получают пенсии и не помогают ни армии, не выезжают в Украину, чтобы освобождать в составе ВСУ свои города), ждут, когда их освободят.

Но, вот беда, информация о 11 686 живущих в Свердловске не стыкуется с данными ПФ, который указывает на наличие более 42 000 пенсионеров в городе.

Цитирую управление пенсионного фонда в Свердловске: "В управлении ПФ ЛНР в г. Свердловске с 01.01.2018 года проведен массовый перерасчёт пенсий 15438 пенсионерам (составляет 46% от общего количества получателей пенсии) автоматизированным способом, согласно документам, которые находятся в пенсионных делах".

Пенсии, как мы знаем, в ОРЛО приходят из России, наличными в рублях. То есть, -мы же помним, что 74 000 жителей Свердловска исчезло и появилось 11 685 жителей Свердловска- или "наварасы" обувают лапотников России по полной, указав 42 000 получателей пенсий и забирая из бюджета РФ денег на 42 000 только Свердловска-ОРЛО, или у пропагандистов сломался калькулятор.

Цифру 42 000 можно найти на сайте ПФ –ОРЛО Свердловск, в отчетах чиновников. Поэтому уменьшение количества жителей одного города, видимо, не прошло не замеченным. Деньги-то берут на 42 с гаком тысячи пенсионеров. И пенсионеры в ОРЛО продолжают прибывать.

Я промолчу, что чиновники ПФ Свердловска получают пенсии на всех выбывших пенсионеров, например, как моя мама. То, что в ОРДЛО чиновники получают пенсии за умерших, это было доказано еще в 2015 году самими "наварасами" из "мвд".

Да, мама с нами с октября 2015 года, а пенсию в ОРЛО она "получает" ежемесячно. Она никогда туда больше не ездила, просто ее не вычеркнули из получателей, и деньги за нее получает сотрудник пенсионного фонда. Там много таких. Поэтому цифра 42 000 пенсионеров в Свердловске, это и выбывшие-переселенцы и выбывшие-умершие.

При этом, по "законам" ОРДЛО, если пенсионер не получает пенсию в ОРДЛО, она замораживается и долг не возвращается. Ее действительно "замораживают" пенсионерам, не снявшим деньги или не получившим их на почте ОРЛО, но в ПФ выплаты из РФ приходят на каждого, в том числе и, на давно умерших, которых в ОРЛО показывают в отчетах не охотно.

Более того, как сообщают сотрудники ПФУ Свердловска, уставшие от "наварасии", минимальная пенсия, которая рассчитана и приходит на пенсионеров ОРЛО составляет 6 000 рублей, а людям выдают 2900 (это минимальная). Нет, есть, конечно такие люди, как мэр города и его супруга, они экс-чиновники, и получают в Украине 14 750 гривен (каждый), а в ОРЛО 29 500 рублей. Мой сосед получает в Украине 9000 гривен, в ОРЛО 18 000 рублей. Минимальщики довольствуются минималкой. Может быть, за счет одних добрасывают хорошо получающим льготникам, не знаю. Но что прислали в цифрах, то и пишу.

Но, вернемся к играм разума, то есть эквилибристики статистикой. Такая "уменьшенная" версия Свердловска, явно не стыкующаяся с затратами и запросами в рублевом эквиваленте, не устроила пропагандистов, и данные были изменены на 94 299 жителей Свердловска. И теперь о Свердловске говорят целых две страницы "Вики" с разными цифрами.

То есть прирост населения по сравнению с 1 октября 2015 года по данным Лугандонских статистиков составил- 82 614 граждан. Если учесть, что 11 685 граждан все женщины детородного возраста и родили по 7-8 детей, то понятное дело. Вопрос тогда, куда делись пенсионеры, мужчины и дети Свердловска?

"Наварасы", как ящерица отращивает свой хвост, отращивают новых "наварасов"?

Гугл выдает две страницы "Вики", где стоит 11 685 и 94 299 жителей города Свердловска. И это только один город исследован. Представляете "игрища" статистики по всей ОРДЛО?

Резкий "прирост" населения виден по всем городам. Соседние Ровеньки истерически обсуждают "этот бред" от пропагандистов в соцсетях. Скрины не горят.

Ну, а что вы, "наварасы" хотели, это, как в СССР, коров съели, а удои утроили.

И так, как сообщает "Госкомтаст ЛНР", в "рыспублике" живут почти 1,5 миллиона человек. Шах и мат, россияне. Вам это содержать. В ОРЛО наблюдается прирост получателей всех видов пособий, пенсий, регрессов, выплат по потери кормильца, а также студентов и стипендиатов.

Напоминаю, в ОРДЛО рублевая зона, куда рубли, российские рубли, поставляются из государственного бюджета России, как, впрочем, и в Приднестровье, Осетию, Абхазию и Чечню. Цитата: "В Государственном комитете статистики ЛНР 26 июня сообщили численность населения республики на 1 июня 2018 года. По этим данным в республике постоянно живут один миллион 461 тысяча 130 человек. Из них один миллион 370 тысяч 462 человека городские жители и 90 тысяч 668 человек – сельские жители".

Сами жители ОРДЛО не только не верят в такой "прирост" населения, но и честно пишут о пустынных улицах городов, вымерших селах, брошенных квартирах.

Патологоанатомы дают сводки: умерших естественной смертью (болезни, старость) по Свердловску 7-10 человек в день, умерших от пожаров, передоза, в ДТП или насильственной смертью до 15, и "фронтовики" до 3-х.

С 2015 года у меня в "соседях" - соседнее село же в районе тоже соседи - больше 10 семей свердловчан, по области таких 35. Пристроила в хорошие руки и города более 150 семей. Днепру и Павлограду повезло больше всех, потом Полтава, Харьков и "Леночка, мы только во Львов хотим, ну, или на Закарпатье, чтобы ни одна сволочь из родни из Лугандона к нам не приехала, чтобы точно у "бандер".

Города ОРДЛО пустеют. Фото в соцсетях, как доказательство, и наша боль. Косули в центре Луганска. Пустые улицы. Темные в ночное время суток города на фото со спутника.

Нет, детки, конечно, рождаются. И новых семей в ОРДЛО много: она "навараска", он псковянин, бегущий от кредитов или бурят. Отказников по роддомам просто катастрофично много. Там, кстати, тоже адище с цифрами. Дети пропадают. Малюсенькие. Вроде, как родился, вроде, как отказник, вроде, как в "дом малютки", а нет его там. Из 100 отказников судьба прослеживается только 15 детей.

И все же, нет там такого "прироста". "Наварасы" наращивают себе "народ бамбаса" и "жителей рыспублики", как ящерица утерянный хвост. Почему?

Почему-то именно сейчас "рыспубликам" стало важно, экстренно и истерично нужно показать России, что здесь есть, кого содержать и кого "защищать".

Причин много.

Первую, я бы все же назвала экономическую.

Если показать убыль, настоящую убыль населения, то как отмывать все эти "гуманитарные" конвои? Ведь "наварасы" воруют у России все, что могут. Это программа "Воссоединение народов Донбасса", миллионные премии и подарки "выигравшим" "конкурсы", стипендии, пенсии, выплаты, ремонты домов. В ОРДЛО сотни программ "развития", "строительства" и "воссоединения", на которые идут миллионы российских рублей. В Россию опять убежал очередной обворовавший "рыспублику" "мыныстр" Максим Дерский. Суммы в уголовных делах об "отмывке" и кражах по несуществующим "программам" от тысяч до десятков миллионов рублей. Это деньги, которые Россия выделяет на существование ОРДЛО.

Конечно же, это хорошо. Здесь "мыныстры" ОРДЛО, чиновники и бюджетники просто молодцы, я бы сказала, "хунто-нацики-правосеки", так шарить рукой в российском кармане. Представляете "любовь" ОРДЛынии к "братским" русским лапотникам, что они так воруют?! Это, скрепы, "навараские" скрепы. Русские могут только облизываться, читая об очередной миллионной премии "угнетенному хунтой жителю Украины", которую "выплатила" ОРДЛыния. Мы, можем только смеяться от души, глядя на эти скрепные отношения "братских" "народов" и думать, что делать с ними после деоккупации.

Вторая причина экстренного "увеличения поголовья наварасов" озвучена сотрудником "мгб лнр". Из личных наблюдений.

То, что воруют, и чем больше людей в ОРДЛО на бумаге, тем больше содержания, это понятно, а как не воровать, всем хочется жить, все на войне видят шанс, –размышляет он, -но, вот такие игры с цифрами, внезапные и резкие, вызывают опасения, и это многим такое "мгбшникам" не понравилось.

Вот, говорит он, ведь если в Свердловске будет 11 685 жителей, Россия может принять решение просто его стереть с лица земли, он ведь на самой границе, и оставить там просто одни свои войска, ядерные боеголовки, и прочую военную хрень. Она здесь уже и так есть, но тогда можно будет сделать закрытую зону и не прятаться от людей. На полигонах города проводят испытания нового российского оружия. Какого? Не знают даже "наварасы". Уровень онкологии в городе вырос в пять раз, болеют и умирают от рака больше молодых людей, в том числе, и побывавших на полигонах, хотя бы, как "резервисты". Две недели "учений" хватает, чтобы "привести" с полигона рак щитовидки, желудка, крови.

О, как, "наварасы" научились думать. Это, хорошо! А о том, что ждет Свердловск, последний из городов на границе при отступлении русни, я пишу давно. Это заходили они "мягко", и сидят по тыловым городам "сильно не буйствуя", а вот выходить будут, счищая все вокруг.

Не зря Путин уже несколько раз говорил "украинская Чечня, украинский Грозный". Стереть наши города со всеми этими "наварасами", построить новые, с новым населением, русским населением. Или во все, сделать мертвую, закрытую зону милитари, я помню, как одной из причин захвата Донбасса озвучивали "захват приграничных территорий, чтобы не дать войскам НАТО поставить там ПРО".

Так что, реально, я думаю, если брать цифры от 2014 года, а это 74 000 населения города Свердловска с селами, то сейчас там по хорошему счету, осталось порядка 30- 35 000 населения. Вот и кума говорит, на нашей улице в селе из 19 домов осталось жилых лишь 5.

Почему пишу об этом? На войне важна любая аналитика. Даже малейшие колебания в пропаганде, в настроениях, в "распятых мальчиках" могут говорить о больших переменах. Ах, если бы мы думали об этом в том же 2008-м году, ах, если бы мы все эти годы видели врага…Вот об этом и текст. Слушать и уметь слышать войну на войне, видеть карту войны, все ее грани и трещинки, значит, выиграть. Что-то "наварасы" заметались!

Окончание ЧМ? Трамп? Выборы в Украине?... А так хотелось хоть день мирного тихого лета.

А свердловчане-то что? А свердловчане не заметили ни как их "похоронили", ни как "оживили". Там на фейки реагируют только в том случае, если что-то плохое об Украине. Вот сейчас радуются, что на нас "вешают" сбитый российским "Буком" Боинг. Им Трампа "перевели" из омериканского на "навараский", они и рады. Да и зарплату же на шахтах дали, все 54 %. Море, лето, отпуска, пиво, боярка.