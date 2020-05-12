Существует масса гипотез и теорий а также научных и научно-популярных книг о внешней и внутренней политике СССР, которая, по словам одних авторов, способствовала разжиганию войны в 1939 году, а по словам других всячески пыталась избежать конфликта, и у каждой из гипотез и утверждений есть свои почитатели готовые утверждать что было именно так или иначе.

Вплоть до мая 1965 года "День Победы" практически не отмечался вообще. Оно было и понятно, на тот момент были живы практически все фронтовики, которые хорошо знали истинную цену этой Победы да и причины этой большой войны.

По этим же причинам Сталин вообще не любил вспоминать эту войну, так как и вовсе считал ее своим самым большим поражением, а последствия катастрофой.

Так что же за тайну скрывал Сталин, и почему он заваоевав больше территорий чем Чингисхан считал себя проигравшим?

Две Победы

Небольшая ремарочка. Прежде чем начать разгребать авгиевы конюшни истории, необходимо хирургически точно разделить две войны:

Вторую Мировую - которая началась 1 сентября 1939 года, когда СССР (Россия) и Германия были союзниками;

Великую Отечественную - которая началась 22 июня 1941 года, когда Германия с пониманием отнеслась к инициативе Сталина и нанесла упреждающий удар по своему бывшему союзнику.

Днем окончание Второй Мировой войны является 2 сентября 1945 года, при этом Днем победы над нацизмом во всем мире принято считать 8 мая 1945 года.

Россия, как страна со своей историей отмечает День Победы - 9 мая, а День Победы над Японией 3 сентября.

Почему? Чтобы опять же скрыть факт того, что во Вторую мировую войну Россия вступила как союзник Германии.

Коммунистический Интернационал - наследник Третього Рима

Российская Империя - государство выросшее на идеологической религиозной доктрине "Москва - Третий Рим", согласно которой Москве суждено повеливать миром, завоевав его.

Николай II отказался от идеи править миром в 1915 году и в 1917 окончательно сложил с себя полномочия. Это был непростительный проступок, за что царя потом казнили.

Пока Николай II маялся, идеолог коммунистического интернациолана В.И. Ленин уже знал какое место займет в истории, а потому в 1916 году писал: "Мировое правление придет в руки пролетариату, в результате второй империалистической войны"!

Ленин знал о чем он говорит, он понимал, что итогом первой мировой будет вторая, которую он был готов начать незамелительно, как только в стране будет завершен идеологический переворот.

Что и случилось, когда в 1917 году власть в России захватили большевики. Страна получила необходимую ей идеологическую перезагрузку и тут же начала войну против тех кого не грела идея красного империализма.

Новое красное правительство вернуло столицу России в Москву и практически сразу развернуло знамя "Третего Рима", знамя войны за мировое господство.

"Мы партия класса, идущего на завоевание мира", - писал Михаил Фрунзе.

"СССР - это первый решительный шаг в создании Всемирной Советской Социалистической Республики", - записано в Декларации об образовании СССР от 1922 года.

Битва за Германию

Разруха и война за наследство Российской Империи в 1918-1919 годах не остановила Ленина, который вкладывает огромные средства в разжигание революций в Германии, Австро-Венгрии, Турции.

Красная Россия находит средства чтобы поддержать пожар мировой революции как деньгами, оружием и пропагандистской литературой.

В частности в Петрограде массово печатаются коммунистические газеты "Die Weltrevolution" и "Die Rote Fahne", которые тут же отправляются в Германию.

Ленин пишет: "Теперь только месяцы отделяют нас от победы над капитализмом во всем мире"!

Вот только Ленин просчитался, его план был разгадан, и благодаря пресечению финансирования зарубежного пролетариата, все как один коммунистические режимы Европы рухнули, не просуществовав и года.

Вот только мировой пожар разгоревшийся на обломках Российской Империи было уже не остановить.

В 1920 году, вместо того чтобы развивать мирное пролетарское государство, большевики начинают наступление на Берлин, считая лежащую на их пути Польшу незначительным препятствием.

Да, благоприятный момент для захвата Германии уже был упущен, но у Ленина есть твердая уверенность, что необходимо воспользоваться слабостью правительства и оккупировать изнеможденную Первой мировой страну. По его мнению Германия была как бочка с бензином, которой только не хватало искры,

Поэтому Ленин требует от Тухачевского: "Бешеного ускорения наступления на Польшу"!

Но в 1920 году Польша так и осталась непреодолимой преградой для мирового пожара революции. "Чудо на Висле" чудесным образом спасло Европу. Что примечательно, "Чудо" стало возможным во многом из-за участия в них украинских дивизий, недобитых ранее с одной стороны Польшей, а с другой красной Россией.

Почему же Ленин так рвался в Германию?

Ответ можно найти все в том же письме Эдо Фиммена Зиновьеву от 19 октября 1923 года:

"Красной Армии... не хватает необходимого нового оружия, недостает танков, пушек, самолетов, чтобы вести современную войну за пределами России. И если даже принять во внимание, что Красной Армии удастся нанести победный удар через Польшу, то она придет ослабленной и главным образом с запозданием, чтобы помочь германской революции", - писал один из лидеров левого крыла голландской и международной социал-демократии Эдо Фиммен.

"Пролетарская революция в Германии будет угрожать не только Версальскому мирному договору, но и всем капиталистическим государствам... То есть, если мировой пожар можно раздуть то делать это нужно именно с Германии, а не с какой-нибудь другой европейской страны", - добавляет он.

Получатся, что кюч к мировому господству по мнению Ленина находится в Германии. Ее мощь и географическое положение делало ее плацдармом для дальнейшего захвата Европы.

Немецкий меч ковался в СССР

11 августа 1922 года, спустя всего лишь четыре месяца после того, как советская делегация на конференции в Генуе внесла предложение о всеобщем сокращении вооружения, было заключено временное соглашение о сотрудничестве Рейхсвера и Красной Армии.

Сотрудничество обеих стран принимает разнообразные формы:

взаимное ознакомление с состоянием и методами подготовки обеих армий путем направления состава на маневры, полевые учения, академические курсы;

совместные химические опыты;

организация танковой и авиационной школ;

командирование в Германию представителей советских управлений, а именно: Управления Военно-Воздушных сил , Научно-технического комитета , Арт-управления , Главсанупр и других для изучения отдельных вопросов и ознакомления с организацией ряда секретных работ.

Благодаря "тесному" военному сотрудничеству, уже в 1923 году, Германия вновь оказалась на пороге революции:

В Германию снова направляются огромные средства, мобилизованы все коммунисты, владеющие немецким языком:

"Германская комиссия Коминтерна в составе Зиновьева, Бухарина, Сталина, Троцкого... и ряда немецких товарищей имела ряд конкретных решений о прямой помощи германским товарищам в деле захвата власти".

В Германию направлялись не просто боевики, а руководители высшего ранга, в том числе нарком Шмидт, член ЦК Радек и многие другие. Но, опять большевикам не повезло, и революция 1923 года в Германии провалилась.

Во многом проблемы в самом СССР не дали свершиться германской революции. Ленин уже был не в себе, а Сталин еще не успел узурпировать власть в стране.

Тем не менее, Россия продолжила инвестировать в немецкую военную машину.

В 1924 году в Липецке была создана авиационная школа Рейхсвера, объект "Липецк", просуществовавшая почти десять лет, замаскированная под 4-ю эскадрилью авиационной части Красного Воздушного флота.

В 1926 году союзники приступили к организации танковой школы "Кама" в Казани.

Наиболее засекреченным объектом Рейхсвера в СССР являлась школа химической войны "Томка", в Самарской области в районе города Вольска, в которую немцы вложили около 1 миллиона марок.

Третий Рим отец и строитель Третьего Рейха

Начало нового витка борьбы за Германию можно отнести к 1927 году когда абсолютно овладевший Россией Сталин заявил: "Невозможно покончить с капитализмом, не покончив с социал-демократизмом".

Сталин раздувал очаг войны, требуя от подконтрольных ему немецких коммунистов переходить к активной борьбе с правящими в Германии социал-демократами (пацифистами): "Во-первых, неустанная борьба с социал-демократизмом по всем линиям... включая сюда разоблачение буржуазного пацифизма , - заявил он, правда, уже в 1928 году.

Фактически Сталин открыто начал требовавать войны!

И вот, по прошествии 5 лет к власти в Германии пришла партия, которая словно вторя Сталину, открыто заявила о своих намерениях начать большую войну!

Это была национал-социалистическая немецкая рабочая партия под руководством Адольфа Гитлера.

Партия, которая уже 13 лет, пыталась возглавить политический олимп Германии.

Партия, которая, по удвительному стечению обстоятельств, родилась одновременно с анонсированным желанием Ленина разжечь в Германии революцию!

Это же не может быть совпадением, что партийная программа Гитлера чуть ли не до букв совпадала со всеми целями воинствующего коммунизма:

развязывания большой войны

истощения Европы

ослабления правительств Европы

создания революционной ситуации и, как следствие, свершения революции!

В подтверждение данной мысли можно привести слова Сталина сказанные им еще в 1927 году, когда он, вторя Ленину, заявил о неизбежности Второй Империалистической войны, но роль отведенную в ней России он показал несколько иначе:

"Мы вступим, но вступим последними, чтобы бросить на чашу весов гирю, которая могла бы перевесить"...

Получается, что за 5 лет до прихода Гитлера к власти Сталин уже знал кто будет разжигать для войну в Европе!

То есть, в 1927 году Сталин фактически понимал роль и место Третьего Рейха в его плане по захвату Европы.

Пакт Молотова-Риббентропа

23 августа 1939 года Советский Союз и Германия подписали договор о ненападении, более известный как "Пакт Молотова-Риббентропа", а ровно через неделю началась Вторая мировая война.

1 сентября 1939 года Германия ввела свои войска на территорию Польши, а 3 сентября ей объявили войну Англия и Франция. США при этом неожиданно заявили о своем нейтралитете.

Догадывался ли Гитлер тогда чем закончится развязанная им против всего мира война? Понимал, что один он не справиться?

Да, и еще раз да.

Вот только Гитлер был уверен, что одновременно с ним 1 сентября вместе с ним в Польшу зайдет и Сталин! Но у Сталина был другой план. План о котором Гитлер вряд ли догадывался.

В августе 1939 года Сталин пригласил в Москву делегации Англии и Франции чтобы заявить, что больше не доверяет Гитлеру, который стал опасен, а потому он заручился обещанием Англии и Франции, что те незамедлительно начнут войну с Германией, если та нападет на Польшу.

Закрепив договоренность со странами Запада что делает Сталин?

Сталин начинает переговоры с Гитлером, которому объясняет что тому необходимо напасть на Польшу, тем более, что у него есть договоренность с Англией и Францией по этому вопросу, которые пообещали, что мешать не будут!

Гитлеру ничего другого не оставалось как поверить и подписать в 23 августа 1939 года Дополнительный секретный протокол, деливший Польшу на две части. После чего военные согласовали свои действия, которые должны были начать одновременно.

Вот только, когда утром 1 сентября пунктуальные немцы уже вели боевые действия с упорно сопротивлявшейся польской армией, советская армия даже не сдвинулась с места. Сталин и не думал нападать на Польшу!

Только когда Гитлер практически довел свои войска до границ с СССР, Сталин, после долгих уговоров западных союзников перешел границу с Польшей, и без единого выстрела в сторону немецких войск "остановил" их продвижение, остановив их продвижение по очередному удивительному совпадению четко по ранее намеченной границе раздела Польши!

В результате многоходовки Сталина:

Гитлер - единственный виновник развязывания Второй мировой войны,

Англия и Франция воюют против Германии по всем фронтам.

Вспоминаем, что писал Ленин в 1916: "Мировое правление придет в руки пролетариату, в результате второй империалистической войны"!

Повторяем, что написал Сталин в 1927: "Мы вступим, но вступим последними, чтобы бросить на чашу весов гирю, которая могла бы перевесить"...

Можно сказать что судьба Германии была предрешена уже в тот момент, так как о захватнических планах СССР, знала только Германия, а ее начиная с сентября 1939 года уже не воспринимали как сторону переговоров.

Сорванный Блицкриг Сталина

"Начиная с октября 1939 года Генеральный штаб Красной Армии начал планировать боевые действия против Германии", - пишет кандидат исторических наук, полковник в отставке Валерий Данилов

Сталин не спеша готовился к тому, что Гитлер окончательно измотает противников и он "освобождая" Европу от своего бывшего союхника, незаметно "освободит" весь континент от капиталистов-узурпаторов, добавив к СССР лишних 30 республик.

Освободительная война намечалась на конец 1941 года.

Как Сталин готовился к войне?

Для того, чтобы успеть как следует подготовиться 1 сентября 1939 года был издан закон о всеобщей воинской обязанности. Сталин знал, что война с Польшей это не локальный конфликт, а именно начало Второй Мировой, как он любил говорить Империалистической Войны, и значит готовиться надо было нешуточно. С апреля 1940 года началась разработка мобилизационного плана, который 12 февраля 1941 года был окончательно утвержден правительством. Сталин начал сосредоточивать свои армии на новых границах СССР. Всего намечалось развернуть 8 фронтовых и 29 армейских управлений, что превосходило по числу воинских формировании всех армии мира. После мобилизации численность вооруженных сил СССР должна была составить 9 миллионов человек, войска должны были иметь более 106 тыс. орудий и минометов, 37.8 тыс., танков, 22.2 тыс. боевых самолетов, 10.7 тыс. бронеавтомобилей, около 91 тыс. тракторов и 595 тыс. автомашин. Согласно плану МП-41, мобилизационное развертывание Красной Армии предусматривалось осуществить поэшелонно в течение месяца. К лету 1941 года в приграничной зоне было сосредоточено уже около 4-5 млн. советских солдат, численность которых после мобилизации увеличится до 6 млн., а всего по мобилизационному плану численность Красной Армии увеличивается до 9 млн. человек!

"Для войны с Германией из имевшихся в Красной Армии 303 дивизий было выделено 247 (81.5%) , которые после мобилизации насчитывали бы свыше 6 миллионов человек, 62 тыс. орудий и минометов, 14.2 тыс. танков и 9.9 тыс. самолетов", - пишет исследователь Михаил Мельтюхов.

Знали ли о планах Сталина в Германии? - Да.

Гитлер уже достаточно хорошо изучил своего союзника, а потому стал готовить план спасения. Безумный, но единственно возможный в его положении план спасения.

"Начиная с февраля 1941 года началось сосредоточение и развертывание вермахта у границ СССР... Всего с февраля по 21 июня на Восток было переброшено 89 дивизий. К 18 июня завершилось сосредоточение большей части ВВС, которые дислоцировались в 200-километровой приграничной полосе. Всего для войны с Советским Союзом Германия выделила из имевшихся 209 дивизий 155 (74.5%) , которые насчитывали 4 миллиона человек, 43.8 тыс. орудий и минометов, 4.2 тыс. танков и штурмовых орудий и 3.9 тыс. самолетов. Кроме того, союзники Германии развернули у границ СССР 37 дивизий, в которых насчитывалось 715 тыс., человек, 5.5 тыс. орудий и минометов, 262 танка и 937 самолетов", - пишет Мельтюхов.

Знал ли об этих перемещениях Сталин? Догадывался о планах Гитлера? Переживал ли?

Знал, но не переживал и с насмешкой воспринимал донесения разведки, о том, что Гитлен может предать его и развернуть оружие против него.

Почему?

Любой военный стратег скажет вам, что при том соотношении сил и военного потенциала, которое складывалось на границе, перевес был явно не в пользу Германии. Сталину были просто смешны потуги Гитлера судьба которого, как впрочем и всей Европы былап уже предрешена.

Может Сталин готовился к обороне?

Версия о том, что Сталин готовился к обороне постоянно мусируется на разного рода пропагандисткиз каналах. Идея конечно хорошая, вот только легко разбивается о факты.

Скажите, зачем обороняющейся Красной Армии 5 воздушно-десантных корпусов и 19 горнострелковых дивизий?

Куда будут десантироваться обороняющиеся части?

А по удивительному стечению обстоятельств все горнострелковых дивизий РККА были сосредоточены у границ с Румынией?

Отвечает кандидат исторических наук, полковник в отставке Валерий Данилов:

"Для Сталина не был секретом ни план Барбаросса , уже 28 декабря 1940 года, на десятый день после его утверждения основные положения этого документа уже находились в руках советской разведки. Небыли и секретом систематически проводимые вермахтом мероприятия по наращиванию сил и средств в полосе советской западной границы. В последней предвоенной разведывательной сводке по Западу от 5 июня говорилось: "Общее количество германских войск на нашей западной границе с Германией и Румынией на 1 июня достигает 120-122 дивизий".

То есть, зная планы Германии Верховное командование, не приказывает своим войскам, строить оборонительные сооружения, укрепления, закапываться в землю, строить копать противотанковые рвы, и вообще никак не готовиться к обороне!

Значит причиной концентрации неимоверного количества военной техники и живой силы у границы с Германией была одна, и обороны она никак не касалась.

Последний и решительный бой

Для того чтобы ответить на вопрос что делали 80% всех вооруженных сил РККА, на границе с Германией, следует ознакомиться с документом: "Соображения по плану стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза в случае войны с Германией и ее союзниками".

Документ составлен заместителем начальника Оперативного управления Генштаба генерал-майором А. М. Василевским. Рукопись уточнена и исправлена первым заместителем начальника Генштаба генерал-лейтенантом Н. Ф. Ватутиным. Документ адресован Председателю Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталину. Работа над ним была завершена между 7 и 15 мая 1941 года.

В преамбуле документа говорилось:

"Атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск".

К документу прилагаолись:

план стратегического развертывания вооруженных сил СССР в Европе;

план боевых действий во время войны с Германией;

схемы развертывания на карте;

схемы развертывания боевых сил на трех картах;

схема соотношения сил;

три карты базирования ВВС на Западе.

Подобные документы есть во многих странах, готовых отразить наступление агрессора. Вот только документ поданный Сталину целиком и полностью уникален, так как в отличии от всех других возможных планов, в случае войны с агрессором, СССР не готовится к обороне!

Силы РККА имел в 1941 году имели четкий указ - наступать!

Мало того, в документе даже была заложена моральная заготовка оправдывающая агрессию СССР против союзной Германии:

"О войнах справедливых и несправедливых иногда дается такое толкование: если страна первая напала на другую и ведет наступательную войну, то эта война считается несправедливой. Из этого делается вывод, что якобы Красная Армия будет вести только оборонительную войну, забывая ту истину, что ВСЯКАЯ ВОЙНА, КОТОРУЮ БУДЕТ ВЕСТИ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, БУДЕТ ВОЙНОЙ СПРАВЕДЛИВОЙ .

Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это и разгромить немецкую армию, считаю ни в коем случае не давать инициативы действий германскому командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск", - пишется в Соображениях.

Согласно плану, главный удар армии Юго-Западного фронта отрезал Германию от ее союзников: Италии, Румынии и Венгрии, отрезал ее от нефтяной аорты: нефти из Румынии, на которой держалась вся техника Вермахта!

План был по своему прост и гениален. Начальник штаба верховного командования Вермахта фельдмаршал В. Кейтель, считал, что советское нападение на Германию в 1941 году могло: "поставить нас в стратегическом и экономическом отношениях в исключительно критическое положение".

То, что идея напасть на Германию не была спонтанной, доказывает тот факт, что 19 февраля 1941 года вышло секретное постановление Политбюро "О развертывании фронтов на базе военных округов". Постановление это вышло через три недели после вступления Жукова в должность начальника Генштаба и за 4 месяца до начала военных действий.

В мае 1941 года Жуков приступил к реализации плана. К западной границе прошло 939 эшелонов с войсками и техникой, под видом учебных сборов призвали из запаса 801 тысячу резервистов.

С 14 по 19 июня телеграммами Жукова военные советы западных пограничных военных округов обязывались к 22-23 июня вывести фронтовые управления, уже существовавшие до этого в течение нескольких месяцев, на полевые пункты. А 19 июня 1941 года секретным приказом приграничные военные округа были реорганизованы в фронты, что делалось всегда и исключительно за несколько дней до начала боевых действий.

Переброска войск продолжалась вплоть до начала войны, с расчетом завершения сосредоточения 10 июля 1941 года.

Вот только Гитлери оказался хорошим учеником по византийски подлого тирана Сталина.

Вероломный удар в спину

Никто не придает значения, но факт остается фактом: Сталин намеревался напасть на Германию в период с 4 по 10 июля 1941 года, в связи с ожидаемыми крупномасштабными боевыми действиями немецких войск против Англии, включая высадку десантов на Британские острова.

О чем командующие фронтов были поставлены в известность:

"Штабам военных округов (фронтов) и подчиненным им армейским и корпусным штабам к 1 июля 1941 года быть готовым к проведению наступательных операций, завершив соответствующие командно-штабные игры Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить".

Историк Андрей Бондаренко в этой связи замечает:

"Разве не объясняет этот секретный документ, почему тот же Сталин так настойчиво добивался от военного руководства страны, от наркома Тимошенко и начальника Генштаба Жукова одного и того же - ни в коем случае не спровоцировать немцев на преждевременные военные действия на Востоке, пока они еще не завязли в десантной операции против Англии на Западе"?

Все верно. Сталин поверил дезинформации о готовящейся в период с 4 по 10 июля 1941 года высадке немцев на Британские острова - и хотел ударить немцам в спину именно в этот момент, обосновывая это помощью англичанам , для чего уже были составлены соответствующие заявления Советского правительства с тезисами о том, что СССР не может более безучастно смотреть на преступления нацизма в Европе .

Вот только немцы переиграли его. Что самое удивительное, они предупредили подлость Сталина в истинно немецкой рыцарской манере, заведомо предупредив его!

В ночь на 22 июня посла СССР в Германии Деканозова вызвали к министру иностранных дел Германии Риббентропу, переводчик которого, Эрик Зоммер, и стал человеком, устами которого Германия по-русски объявила войну СССР.

Был зачитан вслух меморандум германского правительства, с множеством пограничных инцидентов, нарушений пограничных зон, воздушных и наземных, и так далее.

До сих пор неясно, почему же советская власть долгое время скрывала этот факт и распространяла миф о том, что Германия напала без объявления войны. Вероятно, это было сделано в целях пропаганды - чтобы придать Германии образ гнусного врага, а СССР, наоборот, идеализировать.

Тем не менее, даже после того начала войны Сталин в возможность германского нападения не верил.

О том, что немцы перешли в наступление Сталину доложил начальника генштаба Георгия Жукова 22 июня 1944 года в 4 часа утра.

Согласно жуковским Воспоминаниям и размышлениям, ошарашенный вождь никак не отреагировал на услышанное, а лишь тяжело дышал в трубку.

После нереально длинной паузы, он ограничился тем, что велел Жукову и наркому обороны Семену Тимошенко ехать на совещание в Кремль.

Так 22 июня 1941 года Гитлер в отчаянной попытке спастись разрушил мечты Сталина о мировом господстве, о торжестве идеологии "Москвы - Третьего Рима".

Почему Сталин не праздновал День Победы

Мифы про "вероломное нападение", ужасные истории про "фашистов людоедов", сказка про "поголовное истребление всех неарийский народов" и многие другие примеры антинемецкой пропаганды Кремля стали основой сталинской политики мести, за то, что ученик превзошел учителя. Программа шовинистической истерии уже применялась на России во время Первой мировой войны и собственно тот факт, что Кремль использовал ее снова никого особо удивлять не должен.

Скажем честно, Сталина спасли от разгрома, который должен был состояться осенью-зимой 1941 года. Ленд-лиз и санкции против Японии позволили Сталину собрать войска под Москвой и удержать фронт.

Впоследствии, просто таки гигантских размеров инъекций помогли Сталину и вовсе перейти наступление и осуществить давнюю мечту своих предшественников - войти в Европу.

Вот только особой радости Сталин уже не испытывал.

Он собирался захватить всю Епропу одним мощным ударом в 1941, сметя Гитлера и все другие праыительства. Но из-за того, что его план был разрушен ему достались жалкие крохи. Силы союзников освободили 2/3 Европы, в то время как Сталин смог установить свои марионеточные режимы лишь в одной ее трети.

Но даже не это было самое ужасное.

15 лет подготовки коту под хвост. Идеальные условия! Идеальный поджигатель мировой империалистической войны! Идеальный повод захватить Европу, и....

Сталин понимал, что он уже никогда не сможет снова собрать такую армию, как и не сможет найти новую причину для "Справедливой войны", которая позволит стравить мировые державы между собой.

Конец Второй Мировой Войны положил конец всем его надеждам и мечтам.

Сталин никогда не воспринял победу над Германией как праздник, и еще долгие годы находился в глубокой депрессии, что и неудивительно.

Гитлер сорвал гениальнейший план порабощения Европы, а впоследствии и всего мира!

"К шестнадцати гербам еще гербы прибавятся другие", - так и остались словами из песни.

Мировой пожар революции потух, не успев и разгореться...

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