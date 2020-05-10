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10 мая • обновлено в 06:51
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Почему СССР изображал немцев умными в сериале "17 мгновений весны": вскрылись цели КГБ

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Немцев намерено изображали умными в советском сериале "Семнадцать мгновений весны", у КГБ был на это план, который отчасти удалось воплотить в жизнь.

Считалось, что это покажет советским зрителям, как СССР победил умного и не простого врага, пишут "Вести".

Почему СССР изображал немцев умными в сериале "17 мгновений весны"

Почему СССР изображал немцев умными в сериале "17 мгновений весны"

Кадр из сериала

Олег Табаков, который сыграл роль бригадефюрера СС Вальтера Шелленберга, не раз вспоминал, что в середине 1980-х годов ему прислала письмо племянница его героя. Она благодарила актера за то, что тот правильно передал образ дяди и не показывал того зверем или комичным дурачком, как это обычно происходило в советском кинематографе.

По словам Татьяны Лиозновой, режиссера картины, заказчиками был КГБ и лично руководитель ведомства Юрий Андропов. Идея заключалась в том, что, показав немцев умными, зрители поймут, что СССР победили умного и не простого врага.

Также планировалось продемонстрировать, что для победы в войне большую лепту внесла разведка. Андропов рассчитывал, что положительный имидж главного героя, советского разведчика, штандартенфюрера Макса Отто фон Штирлица, которого сыграл Вячеслав Тихонов, автоматически многие зрители перенесут и на сотрудников КГБ.

Вальтер Шелленберг и Олег Табаков

Вальтер Шелленберг и Олег Табаков

Отмечается, что частично этой цели удалось добиться, поскольку образ сотрудника советской спецслужбы был романтизирован, но вот умные и стильные немцы понравились далеко не всем. Например, партийные лидеры и офицеры высшего ранга открыто выступали против такой романтизации врага. Они полагали, что это плохо аукнется. Так и произошло.

Историки считают, что, благодаря сериалу, в моду вошел так называемый "гламурный фашизм": в моду вошли черные кители, черные кожаные плащи на красных подкладках, а также люди массово стали коллекционировать разные предметы, связанные с Третьим Рейхом – от наград и формы, до столовой посуды и монет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР 9 мая был объявлен Днем победы и выходным днем в первый же год после победы во Второй мировой войне, однако при Сталине и Хрущеве этот день был рабочим.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Вторая мировая война
Теги
СССР сериал кино
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