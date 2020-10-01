Можно ли Россию переименовать в Московию? Мнения историка, языковеда и дипломата

Предложение народного депутата Украины от "Слуги народа" Никиты Потураева о переименовании России в Московию имеет право на обсуждение, но является, скорее, популизмом и сарказмом и точно не ко времени.

Фактом является то, что Россия украла свое название у Украины, но это не основание для переименования. Более того, этот шаг создаст определенные международные проблемы.

Подробнее о мнениях историка, языковеда и дипломата по этому поводу читайте в материале OBOZREVATEL.

Россия украла название

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил OBOZREVATEL, что подобное переименование создаст определенные проблемы. "Мы прекрасно понимаем, что название "Россия" реально украдено от Украины-Руси, они его себе присвоили. Но, несмотря на это, мы должны использовать международно признанные названия", – сказал он.

Как пояснил дипломат, название страны "Россия" является международно признанным не только политически, но и во всех словарях и так далее. Таким образом, переименование будет создавать проблемы для Украины.

По его мнению, Украина может называть РФ Московией, но это не будет корректно, поскольку "Московией является лишь часть России в историческом смысле".

"Каждое предложение заслуживает обсуждения, но в данном смысле я вижу много контроверсионных моментов", – подытожил дипломат.

Строительство Москвы в XII веке, иллюстрация. moscowwalks

Предложение Потураева – ирония или сарказм

Историк Станислав Кульчицкий сказал OBOZREVATEL, что считает предложение нардепа ироническим или саркастическим. "Кроме сарказма, в этих предложениях ничего нет", – отметил он.

По мнению историка, пока нет оснований менять название "Россия" на "Московия".

"Да, некоторое время было Великое Московское княжество, потом оно стало Российским государством. Относительно империи, то формально Россию империей провозгласил Петр I в 1721 году, на самом деле она стала империей тогда, когда начала осваивать территории после распада Золотой Орды при Иване IV", – напомнил он.

Вместе с тем Кульчицкий рассказал, что "у Украины было украдено не только название "Русь", была украдена вся история того, что называли Русью, история государства, которое начиналось в Киеве". "Но государство это тоже называлась по-разному, и слово "Русь" имеет нормандское, а не славянское происхождение", – добавил историк.

Карта Великого княжества Московского 1697 года. karty.by

Переименуем Россию на Московию через 20 лет

Языковед Лариса Масенко, комментируя заявление Потураева для OBOZREVATEL, заявила, что переименование России в Московию не является первоочередной задачей Украины. "Мне кажется, что надо сначала преодолеть русификацию, восстановить идентичность украинцев", – сказала она.

Языковед напомнила, что многие украинские историки уже сегодня используют "Московия" вместо "Россия". "Я понимаю, что они украли наше название "Русь", исторически мы действительно должны называть Россию Московией, а русских – московитами. Мы до сих пор комплексуем по этому поводу, выдвигаем различные теории о том, что не должны употреблять это название. Но на официальном уровне такое переименование, по моему мнению, не примут. Оно принесет только путаницу", – считает Масенко.

По ее мнению, заявление народного депутата имеет признаки популизма, а о переименовании можно будет говорить только лет через 20, когда вырастет сознательное поколение украинцев.