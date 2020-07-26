Почему ПЦР-тесты на COVID-19 могут соврать: Степанов назвал причины
ПЦР-тесты на COVID-19 могут дать ошибочный результат. pixabay.com
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что ПЦР-тесты на коронавирус (COVID-19) могут дать ошибочный результат.
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Как объяснил он на брифинге, у инфицированного человека вирус присутствует в носоглотке, и когда берется мазок для теста, то в большинстве случаев обнаруживается заболевание (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Но в то же время, вирус может находиться в низших дыхательных путях, и в таком случае может быть ложно отрицательный результат", – отметил Степанов.
Также, по его словам, есть зависимость от квалификации специалистов, которые берут мазок.
"Конечно, мы все люди, и такие же люди наши медицинские работники", – добавил глава Минздрава.
Он подчеркнул, что если у человека с отрицательным результатом теста есть симптоматика коронавирусной болезни, то ему делают или еще один ПЦР-тест, или используют метод ИФА.
"У нас все четко прописано и регламентировано в алгоритмах тестирования", – заверил Степанов.
Всего в Украине проведено 963 641 тестирование методом ПЦР.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин продлил действие постановления, которые освобождает от пошлины закупку тестов для выявления коронавируса.