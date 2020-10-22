Комаровский объяснил, почему при COVID-19 пропадает обоняние

Зачастую при коронавирусной болезни у человека пропадают обоняние и вкус.

Это происходит из-за того, что вирус поражает нейроны, то есть нервные клетки, которые воспринимают вкус и запах, объяснил доктор Евгений Комаровский, пишут "Факты".

При этом поражаются не сами нейроны, а особые клетки, которые поддерживают их существование, уточнил он. По словам Комаровского, в них содержится огромное количество фермента, который открывает дорогу вирусу.

"В случае инфицирования гриппом такое тоже случается, но по другим причинам — нос заложен, насморк, отек слизистой и отек клеток, чувствительных к запахам. А при коронавирусе насморк является минимальным, а обоняния нет", – отметил Комаровский.

Доктор привел пример того, как учителям лучше проверять состояние учащихся. Нужно потереть тряпку чесноком и спрашивать, чем пахнет. Если школьники различают запах, то это может быть ОРВИ. Если нет, лучше отправить ребенка на самоизоляцию.

Для восстановления обоняния и вкуса человеку после выздоровления нужно до трех недель, иногда – до трех месяцев, сказал Комаровский.

Как сообщил OBOZREVATEL, ученые из Оксфордского университета создали диагностический тест, который находит и идентифицирует коронавирус менее чем за пять минут.