Разочарование, если не сказать поражения двух украинских революций лежат в плоскости ложного понимания причин этих Майданов.

Я убежден, что именно это сыграло злую шутку со всеми постмайданная властями.

Значит так:

Майданы имели мировоззренческую природу и не собирались на заказ политиков или за деньги "демократических" олигархов или Запада;

идеи и ценности, а не политическая ненависть и жажда власти были главной движущей силой истинного прогресса и действий миллионов граждан.

Зато, кадровые назначения своих, продвижение собственного бизнеса, цинизм, нарциссизм и тщеславие – такое поведение постмайданной власти прямо противоречило общественным ожиданиям.

"Герои майдана", которыми себя самопровозгласила власть, начали мужественно и героически коллекционировать должности, звания, награды, именное оружие и бюджетные деньги. А при этом учили простой украинский народ, что "героям майдана" все позволено, потому что они либо организовывали или финансировали "революции достоинства", а ныне защищают ее достижения любой ценой?!

Итак, общество уже ДВАЖДЫ после майданов, действовало согласно принципу "сила действия равна силе противодействия умноженной на два".

То есть, если "майданная власть" не соответствовали ожиданиям общества – ее начали ненавидеть, а впоследствии и менять.

Правда, трагедия в том, что эти изменения приводили к власти еще худших!

Но это уже совсем другая политическая история.

Именно поэтому, в День свободы и достоинства должны:

– уважать настоящих шерлиев, отдавших жизнь за идеалы и ценности заветной Украины;

– говорить об исторических уроках и ошибках этих периодов украинского государства;

– а не слушать на эфирах собственных и олигархических каналов поучения "героев Майдана", которые не смогли воплотить в жизнь мировозренческие установки майдана!

П.С. О "героях Антимайдана" писать не вижу необходимости, потому что к их политическому лагерю не принадлежал и своей критической позиции по ним никогда не менял.