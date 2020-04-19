Почему? Почему нельзя было ввести комендантский час на одну ночь?!
Вот честно, светлый праздник, но зла просто не хватает.
Значит, полтора месяца вся страна находится на карантине. Дети по домам. Родители бьются в истерике разрываясь между дистанционным обучением, которое полностью легло на плечи родителей и работой, даже если она дистанционная.
Бизнесы закрыты. Магазины, парикмахерские, кофейни, рестораны, торговые центры. То есть малый и средний бизнес просто в глубокой жопе, и если 50% этого бизнеса выйдет с карантина и найдёт оборотные средства продолжить работу – будет очень хорошо.
Большой бизнес, в связи с катастрофическим снижением покупательской способности после карантина, начнёт тоже захлёбываться.
Закрытия бизнесов – недопоступления в бюджет. Недопоступление в бюджет – это отсутствие зарплат бюджетникам и пенсий. У нас и без карантина за первый квартал было минус 20% от запланированных поступлений в бюджет.
Вдобавок ко всему на бюджет, который трещит, в нагрузку ложится лечение больных короновтрусом. А оно не дешевое.
Мы страна не богатая – и загашников у нашего народа не так уж и много. Большинство живет от зарплаты до зарплаты. И уже полтора месяца этих зарплат нет.
Транспорт не ходит. Сообщение между городами закрыто. Между странами тоже. Поступлений в бюджет все меньше и меньше. Но все терпели, это пока ещё какой- то запас денег был, и ждали 24 апреля.
Но тут, херак, и 130 тысяч человек, самых умных, пошли булки святить без масок и не придерживаясь никаких дистанций.
Знаете, в своём большинстве люди глупы, и достучаться до них бесполезно. Я всегда в такие моменты вспоминаю Вторую Мировую войну, и как на расстрелы вели колоны людей 10-20 вооруженных и мало кто пытался даже сбежать.
Так вот вопрос и основная моя претензия к правительству. Нафига вы держали полтора месяца весь бизнес в карантине, тем самым убивая экономику, чтобы в одну ночь все это перечеркнуть? Почему не ввели на одну ночь комендантский час? И в кутузку всех, кто вышел?
Почему одного пловца отлавливало 40 полицейских, а 130 тысяч человек совершенно спокойно собрались под церквами и перезаражали друг друга. А дальше пошли заражать окружающих. Всех нас, кто придерживался карантина. Достаточно одного похода в магазин, взять ручку двери, а потом потереть нос и все. Ты заражён.
На сегодня уже около 900 медиков заражены.
Александровская больница забита монахами . У меня вопрос – почему? Пусть идут и молятся – нечего их лечить.
Дальше что? Коллапс медицинской системы. А вот дальше – коллапс экономики.
И отхаркивать бизнес этот карантин будет ещё пару лет.
Вот почему на одну ночь нельзя было ввести комендантский час. Кстати, демократический Израиль так и сделал. Ввёл комендантский час на 2 дня праздников. Почему на одну ночь нельзя было у нас ввести? Вы ведь там насилуете Конституцию каждый день вдоль и поперёк!
Нет. Нужно создать трудности, а через неделю биться в истерике, что врачи и больницы захлебываются от количества больных. Ну а бизнес продолжать держать на карантине.
Ну а дальше.
- Але, вы за еду работаете?
- Нет
- Ну, тогда перезвоню вам через неделю.
Думаете, это анекдот? Нет, это ближайшая реальность.