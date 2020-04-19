Вот честно, светлый праздник, но зла просто не хватает.

Значит, полтора месяца вся страна находится на карантине. Дети по домам. Родители бьются в истерике разрываясь между дистанционным обучением, которое полностью легло на плечи родителей и работой, даже если она дистанционная.

Бизнесы закрыты. Магазины, парикмахерские, кофейни, рестораны, торговые центры. То есть малый и средний бизнес просто в глубокой жопе, и если 50% этого бизнеса выйдет с карантина и найдёт оборотные средства продолжить работу – будет очень хорошо.

Большой бизнес, в связи с катастрофическим снижением покупательской способности после карантина, начнёт тоже захлёбываться.

Закрытия бизнесов – недопоступления в бюджет. Недопоступление в бюджет – это отсутствие зарплат бюджетникам и пенсий. У нас и без карантина за первый квартал было минус 20% от запланированных поступлений в бюджет.

Вдобавок ко всему на бюджет, который трещит, в нагрузку ложится лечение больных короновтрусом. А оно не дешевое.

Мы страна не богатая – и загашников у нашего народа не так уж и много. Большинство живет от зарплаты до зарплаты. И уже полтора месяца этих зарплат нет.

Транспорт не ходит. Сообщение между городами закрыто. Между странами тоже. Поступлений в бюджет все меньше и меньше. Но все терпели, это пока ещё какой- то запас денег был, и ждали 24 апреля.

Но тут, херак, и 130 тысяч человек, самых умных, пошли булки святить без масок и не придерживаясь никаких дистанций.

Знаете, в своём большинстве люди глупы, и достучаться до них бесполезно. Я всегда в такие моменты вспоминаю Вторую Мировую войну, и как на расстрелы вели колоны людей 10-20 вооруженных и мало кто пытался даже сбежать.

Так вот вопрос и основная моя претензия к правительству. Нафига вы держали полтора месяца весь бизнес в карантине, тем самым убивая экономику, чтобы в одну ночь все это перечеркнуть? Почему не ввели на одну ночь комендантский час? И в кутузку всех, кто вышел?

Почему одного пловца отлавливало 40 полицейских, а 130 тысяч человек совершенно спокойно собрались под церквами и перезаражали друг друга. А дальше пошли заражать окружающих. Всех нас, кто придерживался карантина. Достаточно одного похода в магазин, взять ручку двери, а потом потереть нос и все. Ты заражён.

На сегодня уже около 900 медиков заражены.

Александровская больница забита монахами . У меня вопрос – почему? Пусть идут и молятся – нечего их лечить.

Дальше что? Коллапс медицинской системы. А вот дальше – коллапс экономики.

И отхаркивать бизнес этот карантин будет ещё пару лет.

Вот почему на одну ночь нельзя было ввести комендантский час. Кстати, демократический Израиль так и сделал. Ввёл комендантский час на 2 дня праздников. Почему на одну ночь нельзя было у нас ввести? Вы ведь там насилуете Конституцию каждый день вдоль и поперёк!

Нет. Нужно создать трудности, а через неделю биться в истерике, что врачи и больницы захлебываются от количества больных. Ну а бизнес продолжать держать на карантине.

Ну а дальше.

- Але, вы за еду работаете?

- Нет

- Ну, тогда перезвоню вам через неделю.

Думаете, это анекдот? Нет, это ближайшая реальность.