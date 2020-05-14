Россия никогда себя не отождествляла с Западом, с Европой, наоборот она себя всей европейской цивилизации всегда противопоставляла!

В то время когда я мнил себя частью СССР, когда изучал историю "советского народа", наверное самым выдающимся моим героем стал московский царь Петр I.

Пересказывать историю восхождения самого необычного и яркого московского царя я пересказывать не буду. Скажу лишь, что по легенде, как у представителя фамилии Романов, в крови Петра была самая сакральная для московитов кровь - кровь Чингисхана.

Петр не был ни Романовым, ни Рюриковичем. Его мать была крымской татаркой из знатного рода мурзы Нарыша, отец грузинский князь из рода Багратионы.

Возможно именно эти факторы и повлияли на его поведение, на его ментальность. Ибо большего чем он для этой забытой Богом страны не сделал никто.

При чем, заметьте, речь идет о том, что больше чем он никто не приблизил ее общество к западной модели, к цивилизации.

Почему и как ему это удалось? Откуда вообще возникла у Петра такая блажь - модернизировать доставшуюся ему в подчинение страну?

Причин можно найти массу, но основная одна:

Петр был первым и единственным на то время правителем Московии который выехал за ее пределы!

Никто, никогда из московских самозванцев не покидал пределов своей невольной тюрьмы.

Петр совершил этот безумный подвиг, и это стало чуть ли не самой главной причиной гонений на него.

Его ненавистниками была даже разработана целая легенда, про то, что царя на Западе подменили: настоящего московского выкрали, а поддельного западного подсунули!

На чем базировалась эта теория?

Прежде всего на том, что царь стал думать иначе! Он более не чтил основополагающих канонов и догм Третьего Рима - наоборот, он стал решительно их разрушать! И даже, пользуясь своей силой совершил государственный переворот, свергнув истинных правителей того времени Московии - упразднив патриархию!

Так что же сподвигло Петра пойти на такой вероломный поступок - покинуть пределы московской тюрьмы?

Желание получить информацию из первых рук, обратиться к первоисточнику!

Человек, который находится в плену религии, в плену идеологии буквально плавает во лжи и обмане, ибо не в интересах манипуляторов предоставлять ему реальную картинку мира, увидев которую он может ужаснуться и пересмотреть свою позицию.

Столетиями Московия, ее правители жили в условиях мифа где единственная правда вещалась устами церкви.

Приносили правда московским самозванцам информацию о внешнем мире и купцы, но были ли они до конца честны?

Чтобы торговать с Московией купцам приходилось идти на массу унижений, в числе которых была чуть ли не присяга московскому самодуру. Купцы становились практически рабами московского правителя.

Именно поэтому и начинали они свои речи традиционно: "Не вели казнить, вели слово молвить".

Вот, а теперь представьте себе, приезжаете вы захолустную Москву, правитель которой называет себя Вторым Мессией, Царем Царей, и вываливаете ему всю правду, про его болото?

"За морем житье отлично, все живут там на ура, ну а ваша стана - хлев, дыра"!

Что дальше последует? Вам никто не поверит! А окружающие самозванца попы тут же вас во лжи вас обличат, назовут еретиком и всенепременно порекомендуют вас чертвертовать!

Поэтому вы ни за что не станете говорить правду - вы же не самоубийца!

И то, что слышит от самозванец будет сродни пропаганде КНДР:

"Москва - самый замечательный город на Земле! Все вокруг- сплошной Содом и Гоморра! Все остальные города, страны, народы - живут в хлевах, едят собственные фекалии, и спят и видят ну когда же просвещенная Москва их к себе присоединит"!

И так несколько столетий подряд.

У московских правителей, не видящих мира и живущих в заточений реально мысли другой не было, что у них все в порядке, все отлично - зашибись! И жили бы они так еще 1000 лет, но….

Петр не поверил церковным вещунам, и в марте 1697 года снарядил экспедицию на Запад - "Великое Посольство". При котором он поехал на Запад вовсе на царем, а урядником Преображенского полка Пётром Михайловым.

Понятно, что вся конспирация Петра была тут же раскрыта, и царю оказывали всяческие почести и знаки внимания. Но идея была не в этом.

Своим выездом Петр нарушил не одну, а с десяток догм Третьего Рима!

Не выезжай за границу (не узри правды). Не учись (царь по умолчанию рождался ученым во всех науках и учить царя было величайшей глупостью). Очень кстати удобный метод манипуляции. Малограмотным самодуром куда легче управлять чем просвещенным! Не уподбляйся простолюдинам - не гоже божьему помазаннику с холопами в один ряд становится, ибо такими своими действиями он дискредитирует всю божественную московскую вертикаль власти!

Московские невежды и самодуры действительно были под строгим надзором церкви, которая убеждала и в своей исключительности!

Популярный в свое время историк А. П. Щапов писал о Московии: "Вспомните, что такое была древняя допетровская Россия, боявшаяся естественных наук как волшебства. Это была полнейшая невежественная и суеверная раба природы. она не знала никакой интеллектуальной, разумной культуры, никаких рациональных искусств, ремесел и промыслов..."

Иоанна Грозный в своей переписке с монархами Европы не раз попрекал тех, что они мужицкого роду, а его благородный предок сам римский император Октавиан Август!

Не забывал он упомянуть, что власть над людьми он получил от Бога, а всех других не достойных его уважения монархов избрал народ!

В письме к английской королеве Елизавете он назвал ее "простой девицей", потому что, принимая решения, она советовалась с парламентом и представителями крупных торговых компаний, которых Грозный назвал "мужики торговые".

В послании к польскому королю Баторию Грозный подчеркивает принципиальную разницу между ними. Себя он называет царем "по Божьему повелению", а польского короля, избранного на престол шляхтой, считает королем "по многомятежному желанию людей" и поэтому не царствующему, а управляющему государством.

В письме к шведскому королю, называя его выходцем "из мужицкого рода", он возмущался и издевался над поведением его отца, который встречал торговые корабли из России, сам "одев рукавицы, как простой человек, пробовал сало и воск. Разве это государево дело"?

Петр наплевал на все эти постулаты, чем и вызвал негодование своих рабов.

Поведение Петра I, не считавшего зазорным работать плотником, было непривычно пугающим для его подданных, воспитанных на другом представлении о должном поведении царя! Они реально взбунтовались против такого поведения "божьего помазанника".В понимании московского холопа царь не имел никакого права работать, он мог только повеливать!

Понятно, что настроениями масс умело руководили заговорщики в рясах. Именно поэтому Петр и не особенно с ними любезничал упразднив институт патриархии и отобрав церковные деньги на перестройку Московии. Которую он действительно сделал пуская не особенно европейской, но империей.

Что еще отвернуло церковь от Петра?

Московский люд, невежественный да безграмотный, почитал за великую миссию чтить устои своих предков, прозябая в традиционном болоте отсталости. Им чужда была любая наука, любое проявление прогресса.

Петра она также не смущала, до того момента пока он не попал в другой мир совершенно перевернувший его представление о устройстве государства!

Он был настолько впечатлен, настолько ошарашен, что его годами пичкали ложью, и что все совсем не так, как вещают православные пропагандисты сакрального невежества. Что вернувшись на Московию он с неистовой силой накинулся разносить традиционные устои своего заросшего тиной православия болота.

Он навез целую кучу разного ученого люда и стал добиваться позорной для всех московитов схожести с Западом.

Что конечно же вызвало волну непонимания и способствовало развитию мифа о подмене царя. И надо отметить, мифологи Третьего Рима были не далеки от правды.

Изменение сознания Петра, получившего инъекцию правды была настолько очевидным, что называя его другим или подменным они не сильно ошибались! Петр действительно вернулся другим.

Феномен изменения ментальности, московиты восприняли как страшный урок, а потому в последствии всячески препятствовали любой возможности посещать заграницу для своих холопов. "Железный занавес" не давал московитам - россиянам осознать в каком ужасе и кошмаре они живут. Надо отметить, что технологию "железного занавеса" использовали не только идеологи Российской Империи. Идеологи и пропагандисты СССР и Российской Федерации также активно эксплуатируют ее, позволяют себе идти на страшный обман придумывая истории про загнивающий Запад, манипулируя сознанием все таких же невежественных, как и 300 лет назад, своих невъездных сограждан.

Но не только выезд за границу, как и оскорбление высокого чина московского монарха, падением до мужицкой (рабской) работы стали страшными преступлениями Петра.

Он нанес страшный удар, пощечину Третьему Риму тем, что перенес столицу из одного болота на другое!

Большинство из нас и сегодня уверены, что Петр назвал город, который заложил на берегу Невы в честь себя. Но это не так!

Город не назывался Петербургом, он изначально именовался Санкт-Петербургом - городом Святого Петра, а не Петра Великого!

Петр не был святым, и никогда не будет, потому как он был врагом РПЦ, врагом Третьего Рима, даже несмотря на то, что он стал продолжателем его идеи, и во многом стал даже его теоретиком, ибо его "Завет" это ничто иное как инструкция по захвату мира, что есть основной задачей идеологии "Москва - Третий Рим".

Так вот, город в который Петр перенес столицу, он назвал в честь покровителя Рима - Святого Петра!

Петр наплевал на каноны "Третьего Рима" и возвел Рим Второй! Он понял, что никогда не быть городу на болотах центром мировой цивилизации, никогда взойдет его звезда. Что Москва - это центр государства-паразита, язва на теле Земли.

Петр строил Второй Рим, но не Третий!

От строил цивилизацию подобную европейской (пускай даже для завоевания европейской), но не восточную, отсталую деспотию.

Поэтому он был для идеологов Третьего Рима - предателем! Поэтому никогда его не канонизирует РПЦ, поэтому он навсегда проклят российскими историками и идеологами.

Ну и на закуску еще один интересный момент.

Как только большевики захватили власть, они первым делом вернули статус столицы Третьему Риму!

О чем это лишний раз свидетельствует?

Что никакого нового мира, никакой борьбы с царизмом никогда большевики не вели!

Большевики были новым, современным оружием Третьего Рима!

На них было возложен груз отвественности - завоевать весь мир и перекрестить население его в православных рабов нового типа - пролетариев!

Я даже добавлю, что большевики никогда и не скрывали этого. Вспомните, во что они нарядили свою армию двинувшись "освобождать" Европу?

В форму, в которой армия Третьего Рима должна была пройти парадом по "освобожденному" Царьграду - Константинополю!

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