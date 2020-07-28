Почему партнеры в отношениях стают похожими: ученые нашли объяснение

Ученые считают, что партнеры, которые долго находятся в отношениях, становятся похожими друг на друга поскольку хотят иметь общие интересы.

Именно это позволяет паре дольше быть вместе. Психолог Роберт Зайонц пересмотрел серию фотографий пар, сначала как молодоженов, а потом 25 лет после этого и обнаружил, что чем больше времени пары проводят вместе, тем больше они становятся похожими друг на друга, сообщает Yourtango.

По словам экспертов, после 25 лет совместной жизни у пар есть заметное сходство. Одно из исследований объясняет, что партнеры отражают мимику своих половинок, поэтому их образы кажутся похожими. Кроме того, некоторые пары думают, что у них одинаковый характер.

Ученые отметили, что чаще всего внешний вид человека меняется с тем, какой он выбирает стиль и как преподносит себя. А уже те пары, которые любят проводить время друг с другом, часто проявляют схожий вкус во всем.

Ранее OBOZREVATEL писал, что гетеросексуальные пары, которые спят вместе, имеют гораздо лучшее качество сна, чем мужчины и женщины, которые спят порознь.