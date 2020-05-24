Почему от COVID-19 умирают молодые и здоровые: ответ врача

К смерти здоровых людей, кроме того, может привести употребление стероидов и анаболиков

Также они могли иметь хронические заболевания, о которых не догадывались

Причиной смерти от коронавируса среди молодых может быть образование тромбов в микрососудах легких

Летальные случаи заболевания коронавирусом молодых и здоровых людей могут происходить по ряду причин, одна из которых – тромбы микрососудов.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала терапевт, эпидемиолог, ревматолог Людмила Смолина. "Может быть ряд причин. Возможно, пациенты не знали о существовании у них хронических заболеваний. Может быть, молодые спортсмены принимали какие-то стероиды, анаболики или другие препараты. Или всему виной тромбоз микрососудов", – сказала она.

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По словам медика, последние данные научных исследований говорят о том, что причиной смерти от коронавируса может быть тромбирование небольших сосудов, в том числе легких.

"Масса "микроинфарктов" приводит к тому, что тромбиками закупориваются сосуды. Очаг то там, то там – затем они сливаются в один. В результате органы и системы становятся в большей или меньшей степени "рыхлыми", – пояснила она.

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При этом, если человек, в том числе молодого возраста, склонен к тромбообразованию, если есть проблемы со свертываемостью крови, если имеются хронические заболевания, о которых он не знает, если он принимает препараты, усугубляющие течение болезни, это может быть причиной летального исхода.

Исходя из этих новых исследований скорректирована тактика лечения пациентов с COVID-19. Теперь особое внимание уделяется предотвращению тромбообразования, сообщила врач.

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