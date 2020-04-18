Коронавирус научился прятаться в организме: выяснилось, почему ПЦР-тесты обманывают

Несмотря на заявленную точность ПЦР-тестов на коронавирус, они также не всегда могут давать правильный результат. Нюансов, как выяснилось, много: от особенностей организма пациента до ошибок в самой лаборатории.

Подробнее об этом OBOZREVATEL рассказали специалисты. Как оказалось, данный метод диагностики имеет свои погрешности.

Вирус прячется в клетках

Вирусолог Альбина Мельник указывает, что результат лабораторного теста может зависеть от того, откуда у пациента взяли мазок на анализ.

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"Обычно мазок берут из носоглотки. Это правильно в случае, если пациент заразился коронавирусом воздушно-капельным путем. В таком случае в носоглотке вирус будет размножаться и его можно там отыскать. Но если вирус попал в организм через желудочно-кишечный тракт? Или попал туда совсем недавно и пока не выделяется? В таком случае вирус не найдут", – говорит она.

Результат зависит от того, откуда взяли анализ

Также вирусолог отмечает, что COVID-19 является необычным вирусом.

"Это очень хитрый вирус. Он уже в клетках человека окружает себя вакуолями (пространство в центральной части клетки, наполненное клеточным соком), которые защищают его от воздействия извне. На вирус в таком случае даже интерферон не действует. Там вирус размножается, и пока оттуда не выйдет, его обнаружить невозможно. То есть инфекция в организме есть, но обнаружить ее еще нельзя", – говорит Мельник.

Проблемы в лабораториях

Еще одной причиной ошибочного диагноза при ПЦР-тесте могут быть и проблемы при взятии материала на анализ. "Если у человека много слизи, то взятый материал нужно хорошо обработать в лаборатории. Растворить слизь, добавить специальные вещества. Это не все умеют делать, поскольку много специалистов ушло из-за развала системы СЭС, а новых уже три года не выпускают", – сообщила эксперт.

В лабораториях могут быть ошибки

Врач-инфекционист Дмитрий Дударь также говорит, что результат ПЦР-теста зависит от того, насколько корректно взяли материал на исследование.

"Если материал для анализа отобран некорректно, то результат может быть отрицательным, и он будет ложным. Например, взяли недостаточное количество материала или не добавили физиологический раствор при транспортировке в лабораторию", – отмечает врач.

Материал для анализа могут взять некорректно

Кроме того, по словам инфекциониста, у ПЦР-теста, как и у любого метода исследования, существует порог чувствительности. "Если концентрация вируса в материале меньше порога чувствительности, то результат будет ложноотрицательным. Также могут быть ошибки в самой лаборатории. Например, загрязнение извне отобранного материала. В таком случае результат будет ложноположительным", – отметил он.