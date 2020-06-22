Как COVID-19 съедает легкие: наглядный пример

Андрей Булгаров Общество 14:25, 22.06.2020 Обновлено: 14:29, 22.06.2020

Значит так, меня задолбало пояснять на словах всяким неверующим в covid, что всё на самом деле очень серьезно.

Поэтому попросил папу, который давно на пенсии, но продолжает работать в районной больнице врачом-рентгенологом, прислать мне снимки больных, у которых официально подтверждён COVID-19.

В общем, вот как коронавирус постепенно съедает лёгкие. А если по-научному, вызывает двустороннюю полисегментарную пневмонию.

Facebook Андрея Булгарова
Facebook Андрея Булгарова

Главное, что вы должны понимать - современная медицина практически не контролирует протекание болезни! От слова ВООБЩЕ!

Да, ношение маски не гарантирует того, что вы не заболеете, но таким образом вы существенно усложните попадание вируса в ваш организм.

Впрочем, кто я такой, что-то вам навязывать, а уж тем более за вас решать, жить вам или нет.

P.S. Для пояснения, нормальные легкие выглядят большим темным пятном, можно загуглить, а вот пораженные, как на фото, постепенно блекнут. Вирус их просто сжирает.

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