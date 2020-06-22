Значит так, меня задолбало пояснять на словах всяким неверующим в covid, что всё на самом деле очень серьезно.

Поэтому попросил папу, который давно на пенсии, но продолжает работать в районной больнице врачом-рентгенологом, прислать мне снимки больных, у которых официально подтверждён COVID-19.

В общем, вот как коронавирус постепенно съедает лёгкие. А если по-научному, вызывает двустороннюю полисегментарную пневмонию.

Facebook Андрея Булгарова

Facebook Андрея Булгарова

Главное, что вы должны понимать - современная медицина практически не контролирует протекание болезни! От слова ВООБЩЕ!

Да, ношение маски не гарантирует того, что вы не заболеете, но таким образом вы существенно усложните попадание вируса в ваш организм.

Впрочем, кто я такой, что-то вам навязывать, а уж тем более за вас решать, жить вам или нет.

P.S. Для пояснения, нормальные легкие выглядят большим темным пятном, можно загуглить, а вот пораженные, как на фото, постепенно блекнут. Вирус их просто сжирает.