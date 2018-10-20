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Почему не любят националистов в Украине: волонтер раскрыл факты

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Современное негативное отношение к национализму в Украине - результат многолетнего влияния советской пропаганды.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил журналист и волонтер Родион Шовкошитный. По его словам, власти СССР десятилетиями насаждали идею о том, что национализм и нацизм тождественны.

"Но это совершенно противоположные вещи. Национализм - это любовь к своему. Нацизм - ненависть к чужому. Нет ничего плохого в национализме, когда ты любишь свое и хочешь, чтобы тебе в твоей стране было хорошо. Вообще не вижу здесь никакой проблемы", - заявил Шовкошитный.

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Он подчеркнул, что любой нормальный человек в любой нормальной стране мира - ​​националист и не видит в этом ничего плохого.

"Ты или националист, то есть патриот своей страны, или ты не патриот. А не-патриотов нигде не любят. Просто у нас где-то сидит какой-то триггер, который срабатывает на слово "националист": ага, фашисты, "зиги" и так далее", - уточнил журналист.

По его мнению, украинцам следует отходить от такого образа мышления. Ведь в словах "нация", "национализм" - ничего преступного и ничего плохого нет.

Ранее в эфире ObozTV украинская писательница Лариса Ницой разоблачила фейк советской пропаганды о Киеве.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVроссийская пропаганда
Персона
Родион Шовкошитный
Место
Украина
Объект
Украина
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Пам'ятаю з дитинства страшилку "украинский буржуазный национализм". Чому буржуазний і досі не розумію. Націоналізм - це любов до своєї нації. Якщо вона поєднується з ненавистю до інших націй, це вже нацизм.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Ilchenko Tamara, Ничто так не уничтожает народ и государство, как искренняя "любовь" и "забота" националистов. Доказано в 1945 г.
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Просто нацисты ебнутые. На примере блядин ницой и фарион. И не нужно пинать на совок.
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Shams Viktor
Shams Viktor
А чого це так моцковські тролі тут серуть? В мокшанських собак ніколи не було національної ідеї і стремління вперед. Тільки красти у сусіда, потім його ще і вбити, нажертись сивухи, а потім обісцяться і валятись під парканом. Збіговисько моральних дебилів.
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