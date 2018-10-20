Почему не любят националистов в Украине: волонтер раскрыл факты

Современное негативное отношение к национализму в Украине - результат многолетнего влияния советской пропаганды.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил журналист и волонтер Родион Шовкошитный. По его словам, власти СССР десятилетиями насаждали идею о том, что национализм и нацизм тождественны.

"Но это совершенно противоположные вещи. Национализм - это любовь к своему. Нацизм - ненависть к чужому. Нет ничего плохого в национализме, когда ты любишь свое и хочешь, чтобы тебе в твоей стране было хорошо. Вообще не вижу здесь никакой проблемы", - заявил Шовкошитный.

Он подчеркнул, что любой нормальный человек в любой нормальной стране мира - ​​националист и не видит в этом ничего плохого.

"Ты или националист, то есть патриот своей страны, или ты не патриот. А не-патриотов нигде не любят. Просто у нас где-то сидит какой-то триггер, который срабатывает на слово "националист": ага, фашисты, "зиги" и так далее", - уточнил журналист.

По его мнению, украинцам следует отходить от такого образа мышления. Ведь в словах "нация", "национализм" - ничего преступного и ничего плохого нет.

Ранее в эфире ObozTV украинская писательница Лариса Ницой разоблачила фейк советской пропаганды о Киеве.

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