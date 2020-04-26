Герой "Чернобыля" Василий Игнатенко мог выжить! Его коллега назвал роковые ошибки руководства

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Василий Игнатенко, который стал героем сериала НВО "Чернобыль", как и многие другие, погиб из-за того, что сразу пошел в эпицентр пожара.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал коллега пожарника Петр Шаврей. По его словам, это стало одной из роковых ошибок не так самих ликвидаторов, как высшего руководства.

"Знаете, почему эти ребята погибли, а мы остались живы? Потому что мы работали на своем объекте, мы знали куда заходить, куда выходить. А их часть, где был Игнатенко, занимались охраной города. Они бывали у нас на учениях три раза в год, но хорошо объект не знали", – отметил он.

Ликвидатор Василий Игнатенко стал героем сериала НВО "Чернобыль"

Он подчеркнул, что приехав на место, бригада №6, в которой был Василий Игнатенко, увидела просто пожар, хотя на самом деле это полыхала радиация.

"И они пошли туда, прямо в радиацию, попали в пекло. Если бы они поднимались, например, со стороны транспортного коридора, то все было бы иначе. А так они поработали там минут 20 и все", – рассказал Шаврей.

Пожарник добавил, что тогда скорые только успевали приезжать и забирать их в больницу. А через сутки ликвидаторов самолетом отправили в московскую больницу.

Как писал OBOZREVATEL, до катастрофы 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции было еще две аварии, рассказал один из ликвидаторов аварии на ЧАЭС, пожарник из Припяти Петр Шаврей.