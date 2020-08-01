Почему Минздрав изменил протокол лечения COVID-19: инфекционист назвала причину

Изменения в протоколе лечения коронавирусной болезни, введенные в Украине, не приведут к существенному улучшению ситуации.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина. "Я не исключаю, что этот протокол будет меняться и дальше. Мы не можем сказать, что мы изобрели универсальный метод лечения", – отметила она.

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Как пояснила медик, в ситуации, когда свойства коронавируса изучаются, любой протокол лечения является экспериментальным.

"Нет какого-то стопроцентного клинического решения и проявления заболевания. Поэтому мы, врачи, ежедневно подбираем новые схемы, ежедневно сталкиваемся с какими-то новыми клиническими проявлениями, которых у больных не было вчера. Изучается заболевание, свойства вирусов, рекомендательно меняются противовирусные препараты" , – пояснила она.

По ее словам, сейчас в мире происходит "один большой эксперимент", поскольку "универсальной таблетки" от COVID-19 не существует.

Как писал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что ведомство внесло новые изменения в протокол лечения COVID-19. В частности, из него изъяли два препарата ("Лопинавир" и "Ритонавиром"), а вместо них добавили "Дексаметазон" и "Ремдесивир".