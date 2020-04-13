Почему машины милиции в СССР были желтые: появился ответ

В СССР желтый цвет для милицейский машин избрали из-за его яркости, так было видно, что сотрудники милиции спешат на задание и им нужно уступить дорогу.

Как пишет popmech.ru, главной задачей советских дизайнеров было выделить в растущем дорожном трафике автомобиль милиции.

"Та еще задачка, ведь в 1970-е в ходу были яркие цвета, на фоне которых невзрачные милицейские машины несмотря на спецсигналы попросту терялись. Дизайнеры ломали голову и предлагали как традиционные варианты, так и вертикальную и косую "зебру", "шашку", с разбивкой на крупные, равные или разновеликие поля самого различного геометрического характера. Да, милиция вполне могла стать полосатой как жезл!", – сказано в материале.

Сначала приказом от 31.12.1953 машины с надписью "Полиция" получили синий колор и красные полосы. Этот цвет был сродни темно-синему мундиру милиционера. Поэтому уже в середине 1960-х милицейские автомобили получили узнаваемый желтый цвет.

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