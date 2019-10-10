Главная Новости
10 октября • обновлено в 21:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Почему люди в СССР верили Кашпировскому

8.8т

Ровно 30 лет назад, 9 октября 1989 года в СССР состоялся первый телесеанс Кашпировского, который стал очень необычным и заметным явлением на советском телевидении и вошёл в историю знаменитой фразой Кашпировского "даю установку". Передача была действительно очень необычной — ранее на советском ТВ ничего подобного не показывалось и не обсуждалось, и отчасти именно поэтому множество людей сильно заинтересовались Кашпировским и начали смотреть и дальнейшие его сеансы.

Что интересно — у многих людей, с которыми я общался на тему сеансов Кашпировского, существует нечто вроде ложных воспоминаний — им кажется, что сеансы Кашпировского показывали по телевизору чуть ли не годами, хотя по телевидению показали ровно пять сеансов, а всё остальное было только лишь передачами о нём и всякой фоновой шумихой в прессе. Думаю, так происходит от того, что Кашпировский очень быстро стал знаменитым и поехал с "оффлайн-гастролями" по стране, пишет Максим Мирович в Facebook.

Лично меня во всей этой истории с Кашпировским больше всего интересует два момента, которые по-моему являются наиболее ключевыми для понимания его феномена — кто и зачем разрешил показ сеансов Кашпировского на совковом телевидении, а также почему люди сильно реагировали на его сеансы и верили каждому слову из телевизора.

Новости
Фейки и мифы о "советском изобилии"

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о сеансах Кашпировского в СССР.

Как начались сеансы. Добрый и злой телеколдуны.

Первый сеанс Кашпировского был показан 9 октября 1989 года. Сеанс был показан в прайм-тайм, когда по советскому телевидению обычно транслировали какие-нибудь партийные съезды и "Международные панорамы" с рассказами о том, что на Загнивающем Западе люди уже доедают последний х сапог без соли. И вдруг по телевидению показали Кашпировского, который "давал установку" на спокойствие и решение всех проблем, которые должны рассосаться как бы сами собой — стоит только посмотреть его сеанс.

Кто и зачем разрешил такие странные и необычные передачи, эффект которых был непредсказуем? Стоит понимать, что несмотря на свободное перестроечное время, любые передачи по советскому телевидению (единственному источнику информации для 90% народонаселения страны) проходили самое высокое согласование с партийными органами. Лично мне кажется, что "телевизионных целителей" запустили на экран для того, чтобы отвлечь людей от насущных проблем, вроде пустых магазинов и общего коллапса совковой экономики и политики — о чём сосбвтенно и проговорился во время одного из своих сеансов сам Кашпировский, заявив нечто вроде "многие говорят, что всё это затеяли для того, чтобы отвлечь людей от проблем, от Карабаха и так далее — так вот это не так".

Новости
Советские и современные зарплаты: сравним

Лично мне кажется, что это было как раз именно так — для отвлечения народа от проблем КГБ-шниками и были запущены телегипнотизёры, причём сделано это было по чисто гэбистской тактике "доброго и злого следователя" — за роль "доброго" телеколдуна отвечал Алан Чумак, заряжавший банки с водой "энергией и позитивом", а за роль "злого" отвечал Кашпировский — хмуро глядящий с экрана аки шар Свиборга и раздававший короткие приказы слушателям. У людей создавалась иллюзия выбора — кто не хотел смотреть "злого" Кашпировского, стал поклонником Чумака, а кто не верил в "добренького шарлатана Чумака" смотрел на Кашпировского и говорил "в этом точно что-то есть!". В общем, вся страна прильнула к экранам, и проблемы пустых полок, Афганистана и разгорающейся войны в Нагорном Карабахе как бы отошли на другой план.

Новости
Милиция в СССР: вся правда о "безопасной стране"

"Лучшее в мире советское образование".

А теперь самое интересное. Ну хорошо, вот есть два "телеколдуна", добрый и злой, но почему люди им верили, почему начинали верить внушениям Кашпировского и начинали ставить перед телевизорами банки с водой во время сеансов Чумака — веря при этом, что в воду перейдёт какая-то целительная энергия, после чего вода станет заряженной?

Новости
Еда, которой не существовало в СССР

Лично для меня ответ на этот вопрос очевиден — все 70 лет своего существования советская власть учила людей не мыслить, а слепо исполнять приказы. Те, кто мыслил иначе, те кто сомневался — был замучен в тюрьмах и убит в концлагерях ГУЛАГа. Остались те, кто беспрекословно подчинялся и верил всему тому, что спускалось "сверху". Это странно прозвучит, но фактически у большинства советских граждан отсутствовало критическое мышление, причём это касалось даже якобы образованных людей — какой-нибудь физик, химик или технолог хорошо разбирался в своей профессии, но стоило только ступить шаг в сторону — как он начинал "плыть" и мог высказывать совершенно нелепые и иррациональные суждения.

И это отлично демонстрирует, насколько плохим и убогим было советское образование — оно не учило свободно мыслить, а лишь прививало инструментальные навыки. Как только человек сталкивался с тем, что выходило за пределы его узкой компетенции — то тут же терялся, и считал за правильное действие подчиниться "высшему авторитету", как тому учила советская партийная доктрина — и именно поэтому советские "телеколдуны" имели такое колоссальное влияние. Не подчиниться "авторитету" нельзя, умрешь, растопчут — это было заложено в подкорку сознания советского человека.

Новости
Реальный СССР на фото американского фотографа

Не будет лишним напомнить ещё про один случай. Примерно в то же время, что и сеансы Кашпировского, на телевидении вышла знаменитая передача Сергея Курёхина под названием "Ленин — гриб", где Сергей с абсолютно серьёзным видом (как сейчас говорят — "на серьёзных щщах") доказывал, что Ленин на самом деле был не человеком, а грибом и одновременно также и радиоволной. Эта абсолютная чепуха говорилась безапелляционным тоном и со ссылкой на несуществующие "научные исследования", отчего немалое количество телевизионных зрителей на 100% поверили в эту чепуху — "по телевизору врать не могут!". Нетрудно заметить, что и передача Курёхина, и телегипонотизёры — это всё вещи одного порядка, которые могло проглотить только население с напрочь отсутствующим критическим мышлением.

Укушенные пропагандой. Вместо эпилога.

В конце поста хочется сказать про одну важную вещь и про то, как связаны Чумак и Кашпировский с нами сегодняшними. СССР не существует уже 28 лет, но принципы совкового телевидения незаметно вернулись на телеэкраны снова — людям показывают только какую-то одну точку зрения, не дают никаких альтернативных источников информации и фактически "гипнотизируют" на нужное властям восприятие событий. В этом смысле телегипнотизёры живы и сегодня — просто они разрослись до масштабов всего телевидения...

Такие дела.

А вы помните сеансы Кашпировского? Смотрели их?

Напишите в комментариях, интересно.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Тег
СССР
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
Поделиться в Facebook
17
Комментарии
7
13
Смешно
33
Интересно
13
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andria Viktor
Andria Viktor
В бога не верили,коммунизм пришел в тупик,верили в черти что.такой путь развития социализма.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Naibadze Petr
Naibadze Petr
По сравнению с тем,что дует в уши сегодняшняя реклама, Кашпировский-безобидная овечка
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хохлопедренко Адольф Бандерович
Хохлопедренко Адольф Бандерович
Начал с Кашпировского и закончил кровавой гэбней, как всегда без разницы с чего начать,брехать не мешки ворочить, главное шо плосколобым рагулям це дуже подобуеться. Минович только стесняется рассказать сколько получает за свою тупую брехню про СССР от фонда Сороса. Наверно немало по бульбашанским меркам строчит каждый день.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Блоги / мнения

ads pixel