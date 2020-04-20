Почему люди в СССР плохо выглядели: блогер нашел объяснение

Люди в Советском Союзе выглядели неряшливо и намного старше своих лет. Тому есть несколько причин, в том числе, плохое питание и тяжелая работа.

На старых советских фото, а также в фильмах молодые молодые люди в возрасте 30-35 лет выглядели на все 50, пишет блогер Максим Мирович.

maxim-nm.livejournal.com

"Я неоднократно задумывался, когда готовил посты для блога с кадрами из советских фильмов или с фотографиями реалий советской жизни – а почему, собственно, люди в СССР так плохо выглядели? Пересмотрите сами старые советские фотографии – на многих из них молодые люди в возрасте около 30-35 лет выглядят как 50-летние или даже старше – лысые, полноватые (либо наоборот чрезмерно худые), с морщинистой кожей и плохими зубами", – отметил он.

Блогер пришел к выводу, что этому есть ряд причин. Первая из них – очень плохое питание.

"Фанаты СССР могут рассказывать сказки о "лучших в мире и самых натуральных советских продуктах", но шила-то в мешке не спрячешь – после распада СССР одномоментно было запрещено целых 89 наименований пестицидов и прочих химикатов, которые сыпали для производства "самых натуральных" продуктов. Разумеется, вся эта дрянь (использование которой по большей части скрывалось) не могла не сказываться на состоянии кожи, волос, зубов, тонусе печени и общем состоянии здоровья людей. Помимо этого, в стране попросту не хватало хороших белковых продуктов – народ питался картошкой, макаронами и разными там кашами-говняшами", – отметил Мирович.

maxim-nm.livejournal.com

Второй причиной он назвал однообразную, рутинную и тяжелую работу.

"Несмотря на всю пропагандистскую болтовню о "лучшей в мире стране", советская власть смотрела на человека не как на самоцель, а как на строительный материал и средство для осуществления собственных прожектов. Сгореть на работе, расшибиться в лепешку для установки рекорда – в совке считалось почетным и важным, а как ты будешь жить после этого – не волновало уже никого, для страны ты был отработанным материалом. На работе людей постоянно перегружали, требуя все новые и новые "рекорды" – из-за чего люди просто надрывались и ломались", – подчеркнул блогер.

Третьей причиной является вредный и нездоровый образ жизни.

"Это только на бумаге СССР был "страной спортсменов", а в действительности он был страной алкашей – латентным вялотекущим алкоголизмом страдала большая часть мужского населения страны (никогда не отказывались выпить), большая часть – курила (причем курила гадкие советские сигареты), а из спорта занималось только ежевечерним просмотром хоккея по телевизору и игрой в домино", – написал он.

maxim-nm.livejournal.com

Последней, одной из основных причин, почему люди выглядели неряшливо, блогер назвал серую, бесперспективную и унылую жизнь.

"Люди попросту выживали, особо не надеясь на лучшее — и выглядели соответствующим образом", – подытожил Мирович.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, в каком состоянии была инфраструктура в СССР инфраструктура и что тщательно скрывали власти.