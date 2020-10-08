Почему люди сознательно не отвечают на телефонные звонки: эксперты дали ответ

Некоторые люди сознательно не отвечают на телефонные звонки, демонстрируя таким образом способность управлять своими цифровыми отношениями.

Как пишет Le Figaro со ссылкой на психоаналитика и философа Эльзу Годар, в отличие от стационарного телефона, с мобильного происходит вмешательство в любом месте и в любое время, прерывая выполнение текущей задачи.

"Фактически создаются помехи и вызывается фрагментация деятельности, что может привести, особенно на работе, к потере смысла, усталости, когнитивной перегрузке и даже выгоранию", – отметила она.

По мнению эксперта, нашему перегретому мозгу для того, чтобы защитить себя, достаточно даже одного лишь игнорирования звонков. Молодое поколение хорошо это понимает и приспосабливается к временным условиям другого человека, отдавая предпочтение мессенджерам, особенно голосовым сообщениям.

"Пользователи предпочитают асинхронные режимы, которые позволяют реагировать тогда, когда вам это удобно и когда у вас есть желание", – подчеркнула социолог, исследователь из группы ISC Paris Катрин Лежаль.

Подобное вторжение в нашу повседневную жизнь становится еще более болезненным, когда трудно распознать того, кто звонит.

"У некоторых людей возникает почти параноидальное поведение, и, хотя звонок сам по себе не "стреляет настоящими пулями", в момент необходимости ответить они представляют себе самое худшее. Они исходят из принципа, что то, что неизвестно, вызывает беспокойство или опасно, поэтому не может быть и речи о том, чтобы рисковать", – указал психосоциолог Доминик Пикар.

По его словам, прячась от звонка, мы тем самым предпочитаем избежать проблемы вместо того, чтобы ей противостоять.

"Никому не нравится, когда его выводят из себя, поэтому некоторым необходимо заранее определить собеседника, суть его сообщения, подумать о данной ситуации и подготовить свой ответ", – объяснила Годар.

Она добавила, что людям, которые не любят отвечать на звонки, не нравится устный характер общения. Для того чтобы вступить в диалог, им нужна поддержка в виде физического присутствия другого человека.

"Одновременно с этим, отсутствие ответа на звонок позволяет сохранять свою манеру самовыражения и в определенном смысле сохранять свою свободу", – утверждает психоаналитик.

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