Почему люди по-разному болеют коронавирусом: врач назвал причину

Люди по-разному переносят коронавирусную инфекцию из-за особенностей иммунитета и количества полученных вирусов.

Поэтому даже среди пациентов-членов одной семьи может наблюдаться тяжелое, легкое или бессимптомное течение COVID-19. Об этом в интервью ТСН рассказал врач-анестезиолог Ривненской областной детской больницы Павел Сильковский.

"Дело в том, что наша иммунная система напоминает армию, а вирус – захватчика. Если в страну заходит их тысяча, то армия по одному с ними справляется, а если миллион, тогда все по-другому. Так же и человек: если контактирует с источником вируса длительное время, то получается, что он вдохнул большое количество вирусов и несмотря на их мощную иммунную систему он может заболеть, еще и довольно тяжело. Если же человек получил небольшое количество вирусов, то он может не заболеть, или заболеть очень легко", – пояснил он.

По словам врача, в зависимости от этого для одних людей COVID-19 проходит незамеченным, а для других – становится смертельно опасным.

Поэтому Сильковский подчеркнул, что украинцы должны придерживаться здорового образа жизни и нормального питания, которые являются залогом крепкого иммунитета. В то же время он призвал соблюдать и продиктованные пандемией ограничения: придерживаться социальной дистанции, держать руки в чистоте, в общественном месте одевать маску.

"Это все, что нужно делать. В таком случае вы не заболеете, а если да, то есть вероятность, что заболевание пройдет в легкой форме", – добавил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики предупредили, что ожирение значительно повышает риск госпитализации и смертельного исхода у пациентов с COVID-19.