Почему люди болеют COVID-19 месяцами: причины и симптомы

Хотя для большинства людей COVID-19 является кратковременным заболеванием, у некоторых его симптомы не проходят месяцами.

Почему так происходит и что на этот счет говорят ученые, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Симптомы длительного коронавируса

Самым распространенным симптомом длительного течения болезни является постоянная слабость и усталость. Также это могут быть проблемы с дыханием, кашель, проблемы со слухом и зрением, боль в суставах, потеря обоняния и способности различать вкусы, проблемы с сердцем, почками, кишечником.

Кроме того, некоторые люди, которые длительное время борются с COVID-19, страдают от депрессии и чувства тревоги.

Самым распространенным симптомом длительного течения болезни является постоянная слабость и усталость Pixabay

Кто может болеть "затяжным" COVID-19

Длительному течению болезни подвержены не только те, кто тяжело переболел и восстанавливается после реанимации. Перенесшие коронавирус в легкой форме также могут еще долго страдать от его симптомов.

Так, исследование, проведенное учеными в Италии с участием 143 пациентов, показало, что 87% переболевших COVID-19 продолжали иметь минимум по одному симптому болезни даже спустя два месяца. При этом более половины участников продолжали чувствовать усталость.

Перенесшие коронавирус в легкой форме также могут еще долго страдать от его симптомов Pixabay

Причины длительного коронавируса

Однозначного ответа на вопрос, почему симптомы коронавируса сохраняются длительное время, на данный момент не существует. По одной из версий, вирус задерживается в отдельных участках организма.

Также вероятно, что после болезни ослабленный иммунитет не успевает прийти в норму, что приводит к ухудшению состояния здоровья. Кроме того, вирус способен воздействовать на работу внутренних органов и процессы метаболизма. Так, в некоторых случаях заболевания у пациентов развивался диабет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили о длительном COVID-19: симптомы не исчезают и спустя три месяца. А в Великобритании врачи пожаловались, что страдают от коронавирусной инфекции на протяжении уже шести месяцев. Также ранее OBOZREVATEL рассказывал, как распознать коронавирус и когда нужно обращаться к врачу.