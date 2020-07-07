Почему Купала стал Иваном: пояснение

Праздник Ивана Купала и Рождество Иоанна Крестителя – это не один и то же праздник. Во вторник, 7 июля, Православная церковь Украины отмечает Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Об этом проинформировала пресс-служба Православной церкви Украины в Facebook. По содержанию эти праздники не имеют ничего общего.

"В ночь на 7-е июля маскультура популяризирует гуляния на берегах водоемов, прыжки через костры,"гадания", поиск папоротника в лесу. Такие гуляния называют "праздником Ивана Купала" и часто, по незнанию, говорят, что это народное название церковного праздника, который отмечается 7 июля, Рождества Иоанна Предтечи. Это неверное утверждение: по содержанию, тем, способом празднования и происхождению эти два события не имеют между собой ничего общего", – сообщили в ПЦУ.

Как отмечают в церкви, гуляния в ночь на 7 июля, согласно одной из версий, связанные с языческим "божеством любви и продолжения рода" – Купала. Впервые Купало упоминается в Густинскому летописи XVII века – предположительно историков, имя этого "божества" появилось в результате недоразумения: летописец с Густынского монастыря, описывая игрища с купаниями, отождествил способ гуляний под названием "божества".

Также в ПЦУ объяснили происхождение традиции массовых гуляний и игрищ на Ивана Купала.

"В дохристианские времена это был ритуальный праздник, связанный с астрономическим явлением – летним солнцестоянием, когда был самый длинный день и самая короткая ночь в году. Язычники поклонялись солнцу и проводили различные обряды "очищения" огнем и водой для хорошего урожая и благополучия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что празднование ранее отмечали 23-24 июня, но с введением григорианского календаря и после перехода на новый стиль "праздник Купала" его сторонники преимущественно стали отмечать 6-7 июля.

Facebook Православной церкви Украины

Facebook Православной церкви Украины

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традиции на Ивана Купала, истории праздника и о том, что нельзя делать в этот день.