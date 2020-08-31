Скажите, а вы знали о том, что многие, без преувеличения, красивые девушки оказываются в роли "вечно бывших", и никак не могут наладить свою личную жизнь? И это правда! Ведь, как только рядом с ними оказывается "достойный" кавалер, не проходит и месяца, как их отношения, либо прекращаются полностью, либо становятся максимально токсичными для её избранника – он уже не может выносить, то, что она регулярно игнорирует любые его просьбы (я уже не говорю о его требованиях).

А знаете в чём фокус? В пассивно-агрессивном формате её поведения.

Но для начала важно подчеркнуть, что девушки, о которых я сейчас говорю, как правило, выбирают мужчин влиятельных, властных и, соответственно, материально очень обеспеченных. Правда, сразу оговорюсь, что я их за это не осуждаю! Ведь, как говорится: жизнь любого человека, это в первую очередь – его собственный выбор. Так вот вся штука в том, что, делая такой выбор, эти девушки попадают в ситуацию, когда их избранник, склонный доминировать в отношениях, устанавливает для своей пассии определённые правила и порядки. А она готова им подчиняться? НЕТ!

Всё дело в том, что красивые, умные и образованные девушки очень часто, так же как материальное богатство и власть, ценят свою внутреннюю независимость. Да, её очень притягивают возможности, которые открываются для неё в отношениях с мужчиной, имеющим определённое положение и статус, но она никогда никому не позволит спокойно лишать её внутренней свободы. Она понимает, что подвержена влиянию "властной руки", и, уступая, будет всегда испытывать стресс, ведь она – личность! И поэтому никому не даст безнаказанно собой манипулировать.

Здесь также важно подчеркнуть, что такой стиль поведения очень часто как раз и развивается у молодых, на тот момент, ещё неопытных девушек, как ответ на циничные манипуляции со стороны других мужчин. Так, в результате, и формируется: "Пассивно-агрессивная структура личности".

И подобная ситуация в отношениях, как для самой девушки, так и для её бойфренда, выглядит очень безрадостно. Она с одной стороны, принимает все его знаки внимания, а с другой, за каждой его попыткой получить что-либо взамен, видит исключительно попытку покушения на свою внутреннюю независимость. А он, со своей стороны, говорит: "Я хочу, чтобы наши отношения были честными. Если я исполняю её желания и дарю подарки, то пусть она отвечает мне взаимностью!" Вот так их отношения и заходит в тупик, из которого, зачастую, каждый выбирается уже своей дорогой. А происходит это потому, что её автоматические мысли, на уровне подсознания, звучат буквально так:

"Как он смеет указывать мне что делать?!"; "Я буду делать то, что я хочу!"; "Этот человек просто манипулирует мной!"; "Он должен относиться ко мне с бо́льшим уважением".

Но ещё одна парадоксальная мысль, усугубляет данную проблему до предела:

"Быть откровенной и честной – опасно, потому что он может меня отвергнуть, из-за моих претензий". Так возникает замкнутый круг, где её главная проблема – нежелание вступать в открытый честный разговор, а вместо этого скрытое игнорирование любых просьб и требований, что в свою очередь приводит к разочарованию со стороны мужчины. А главная проблема для него: непонимание того, что она чувствует свою уязвимость к внешнему контролю, и поэтому стремится вести себя автономно, подозревая, что он её всё время использует.

Ключевым элементом при решении данной проблемы, является: с его стороны - понимание этой ситуации, и отказ от любых манипуляций, с обвинительным укором. А с её - желание решить эту проблему, работая со своими ложными убеждениями, и когнитивными искажениями. Такая работа, в идеале, проводится при поддержке опытного психолога (в моей практике, на это уходит до 10 сеансов). И, в конечном счёте, приводит к кардинальным, позитивным переменам, как в структуре самой личности (независимо от пола), так и в её отношениях с окружающими вообще, и самыми близкими людьми, в частности.

Всем желаю взаимно тёплых и искренних близких отношений!