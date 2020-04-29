Почему коронавирус умрет, а Зеленский держится на плаву. Интервью с социологом, который дал почти 100% прогноз по COVID-19 в Украине

Окончание пандемии коронавируса 8 июня, как это обещают ученые из Сингапура, маловероятно. Но в том, что вирус, пройдя свой жизненный цикл, умрет – нет никаких сомнений.

Об этом, о своем резонансном прогнозе по COVID-19 в Украине, а также почему, несмотря ни на что, электоральный рейтинг президента Владимира Зеленского растет, в эфире ObozTV рассказал директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Коронавирус ждет смерть – Паниотто

– Вы опубликовали свою модель распространения коронавируса. Интересно, что погрешность вашего прогноза была всего на одного человека. Также появились вычисления ученых из Сингапура, которые предполагают, что 8 июня 2020 года в Украине закончится пандемия. Что скажете? Вы делали подобный прогноз?

– К сожалению, пока что я не вижу, когда закончится пандемия. Хотя в последние дни наметились признаки стабилизации. Сегодня, по моему прогнозу, количество заболеваний должно было быть около 500, а оно только 400.

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Но то же самое было после выходных неделю назад. Возможно, это связано с тем, что в выходные люди то ли не шли на диагноз, то ли не работали какие-то клиники. Это станет понятно буквально через 2-3 дня.

– Когда нам ожидать пика эпидемии, согласно вашим прогнозам?

– Я смогу это сказать только, когда начнется некоторая стабилизация, и количество людей, которые заболели каждый новый день, начнет уменьшаться. И это будет стойкая тенденция, скажем, 5-6 дней.

Есть разница в методологии этих прогнозов. Международные прогнозы, в том числе прогнозы Сингапура и рабочей группы при Академии наук Украины, при МОЗ, делают прогнозы на основании так называемых SEIRS-моделей.

Прогноз, который сделали в Сингапуре, базируется на данных по 26 апреля. Рассматриваются люди, которые восприимчивы, которые контактировали, которые заразились и те, кто умерли или, наоборот, выздоровели. На основе комбинации этих данных и опыте других стран определяются коэффициенты заражения, на них строится эта кривая.

Но я вижу, что данные, по которым это моделировалось, до сих пор неоднородны, и я не уверен, что эта оценка надежная.

Я делаю более простые прогнозы. Это регрессионная модель, но она основывается на том, что распространение инфекции развивается по так называемой S-кривой. Посмотрев, сколько заражений было от начала до плато, мы знаем, что столько же будет и до окончания.

Регрессионная модель распространения коронавируса

Нижняя кривая – это те самые данные, но это кумулятивная кривая, она показывает, сколько людей заболело на этот день. Это цифры, которые публикуются у нас каждый день. Она похожа на букву S, поэтому и называется S-кривой.

Я использую стандартное программное обеспечение. Оно подбирает кривую, которая ближе всего к данным.

Пока что отклонение не очень большое.

Расчетные и реальные показатели пандемии коронавируса

Это мой прогноз. Последние данные, которые я использовал, на 19 апреля. Кстати, в Сингапуре каждый день пересчитывают прогноз, добавляя новые данные.

Расчетные и реальные показатели пандемии коронавируса

На сегодня отклонение составляет 4%, это тоже немного. Когда мой прогноз будет отклоняться на 5-7%, я снова его пересчитаю и сделаю более точный.

– То, что вы математически все вычисляете и прогнозируете, означает, что есть закономерность распространения вируса. Можем ли мы говорить об искусственном происхождении коронавируса?

– Очень многие процессы имеют распространение как S-кривая. Бактерии в ограниченном пространстве и даже количество убийств, которые совершали "красные бригады", количество путешествий на Луну, сколько произведений писал автор, продажа некоторых товаров.

Есть жизненный цикл: зарождение, постепенный рост, быстрый рост, плато, уменьшение и угасание. Очень много процессов подчиняется этому жизненному циклу.

– В таком случае, что вы скажете о нашем президенте, который уже отпраздновал годовщину на посту? Ведь в конце апреля именно ваш институт говорил, что 46% украинцев положительно оценивают работу президента. Если посмотреть на первый тур, когда точно все голосовали за Зеленского, потому что выбор был очень широким, то тогда его поддерживало немного больше 30%. О чем это говорит? И можете ли вы сейчас спрогнозировать будущее Владимира Зеленского?

– Действительно, когда мы замеряем отношение к Зеленскому или его поддержку, то она падает. Вообще, надо различать оценки абсолютные – отношение, доверие и поддержка. Все эти показатели падают. Было 74%, а последний наш замер показал, что 44% положительно относятся к Зеленскому.

Но есть и относительные оценки, как электоральные рейтинги. В электоральном рейтинге нужно выбрать одного человека из других людей, которые есть в списке. Поэтому тут зависит от списка, от того, кто будет баллотироваться. Например, если бы в избирательных списках был Вакарчук, то была бы одна картина, если бы его не было – другая.

Если мы возьмем электоральный рейтинг Зеленского, то он не только не уменьшился, он увеличился. Сейчас за него проголосовало бы примерно на 10% больше, чем в первом туре президентских выборов. Потому что, несмотря на падение его поддержки, отношение к другим тоже ухудшилось. И он выглядит относительно лучше в том списке.

– А касательно его деятельности? Знаете, есть теория количества правильных решений. Можем ли мы говорить, что есть определенные соотношения в действиях президента Зеленского – правильность и неправильность его решений. Где он сейчас?

– С точки зрения оценки населения, у него положительных решений больше, чем отрицательных, потому что его поддержка выше, чем его неподдержка. Поэтому баланс пока что явно позитивный. По сравнению со всеми остальными он выглядит лучше. Если брать всех предыдущих президентов, то через год после начала каденции у них ситуация была намного хуже.

Но если спрашивать про основные обещания – установление мира, преодоление коррупции, разрешение экономических проблем, – то по всем трем большинство считает, что ситуация не решена и что лучше не стало.

Если мы спрашиваем про основные достижения Зеленского, то главным достижением, порядка 50%, является освобождение наших пленных. Другое достижение – полная перезагрузка власти. Это уже около 10%, а другие достижения еще меньше.

Поэтому есть частичное выполнение обещаний, но пока основные обещания с точки зрения населения не выполнены. Однако ему продолжают верить, и пока что у него есть кредит доверия населения.

– Если Владимир Зеленский обратится к народу и скажет, что мы вынуждены дать особый статус Донбассу, отказаться от него, мы можем сейчас говорить про очевидную реакцию или нет?

– Трудно сказать, но часть населения точно это не воспримет. И этой части достаточно, чтобы организовать Майдан. Возможно, не такой, какой был в 2013 году, но такой, который покажет, что значительная часть населения против того, чтобы идти на большие уступки России.

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