Почему Филарет обвинил Епифания в рейдерстве: появилось объяснение

В некоторых приходах Православной церкви Украины действительно случаются конфликты из-за храмовых помещений между сторонниками ПЦУ и "восстановленной" УПЦ Киевского патриархата.

Но это "единичные случаи", рассказал в эфире ObozTV религиовед Руслан Халиков. Он прокомментировал обвинения в "рейдерской атаке", которые почетный патриарх Филарет выдвинул против ПЦУ и лично митрополита Епифания.

Халиков отметил, что сейчас идет переходной процесс: приходы бывшего Киевского патриархата, бывшей автокефальной церкви и некоторые приходы Московского патриархата вливаются в новосозданную ПЦУ.

"В некоторых приходах происходят конфликты, потому что часть прихожан поддерживает одну сторону, часть – другую. А теперь "благодаря" Филарету есть еще третья сторона, которую поддерживает третья часть", – пояснил религиовед.

На вопрос, чего хочет добиться Филарет своими заявлениями, эксперт ответил:

"Власти. Он хотел, чтобы его признали патриархом все православные, объединить под своим контролем всю православную общину Украины. Не получилось. Теперь он пытается выбрать для этого же другой способ".

В УПЦ КП заявили, что приход в с. Пивни Киевской области был "рейдерски захвачен" ПЦУ Facebook / УПЦ КП

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