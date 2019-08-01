Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Почему Филарет обвинил Епифания в рейдерстве: появилось объяснение

1.8т Читать материал на украинском

В некоторых приходах Православной церкви Украины действительно случаются конфликты из-за храмовых помещений между сторонниками ПЦУ и "восстановленной" УПЦ Киевского патриархата.

Но это "единичные случаи", рассказал в эфире ObozTV религиовед Руслан Халиков. Он прокомментировал обвинения в "рейдерской атаке", которые почетный патриарх Филарет выдвинул против ПЦУ и лично митрополита Епифания.

Халиков отметил, что сейчас идет переходной процесс: приходы бывшего Киевского патриархата, бывшей автокефальной церкви и некоторые приходы Московского патриархата вливаются в новосозданную ПЦУ.

"В некоторых приходах происходят конфликты, потому что часть прихожан поддерживает одну сторону, часть – другую. А теперь "благодаря" Филарету есть еще третья сторона, которую поддерживает третья часть", – пояснил религиовед.

Новости
"От меня почти все отказались": Филарет назвал Епифания Иудой

На вопрос, чего хочет добиться Филарет своими заявлениями, эксперт ответил:

"Власти. Он хотел, чтобы его признали патриархом все православные, объединить под своим контролем всю православную общину Украины. Не получилось. Теперь он пытается выбрать для этого же другой способ".

В УПЦ КП заявили, что приход в с. Пивни Киевской области был "рейдерски захвачен" ПЦУ

В УПЦ КП заявили, что приход в с. Пивни Киевской области был "рейдерски захвачен" ПЦУ

Facebook / УПЦ КП

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Патриарх Филарет Митрополит Епифаний Руслан Халиков
Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины церковный конфликт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
4
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel