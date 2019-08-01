Почему Филарет обвинил Епифания в рейдерстве: появилось объяснение

В некоторых приходах Православной церкви Украины действительно случаются конфликты из-за храмовых помещений между сторонниками ПЦУ и "восстановленной" УПЦ Киевского патриархата.
Но это "единичные случаи", рассказал в эфире ObozTV религиовед Руслан Халиков. Он прокомментировал обвинения в "рейдерской атаке", которые почетный патриарх Филарет выдвинул против ПЦУ и лично митрополита Епифания.
Халиков отметил, что сейчас идет переходной процесс: приходы бывшего Киевского патриархата, бывшей автокефальной церкви и некоторые приходы Московского патриархата вливаются в новосозданную ПЦУ.
"В некоторых приходах происходят конфликты, потому что часть прихожан поддерживает одну сторону, часть – другую. А теперь "благодаря" Филарету есть еще третья сторона, которую поддерживает третья часть", – пояснил религиовед.
На вопрос, чего хочет добиться Филарет своими заявлениями, эксперт ответил:
"Власти. Он хотел, чтобы его признали патриархом все православные, объединить под своим контролем всю православную общину Украины. Не получилось. Теперь он пытается выбрать для этого же другой способ".
В УПЦ КП заявили, что приход в с. Пивни Киевской области был "рейдерски захвачен" ПЦУ
Facebook / УПЦ КП
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в начале мая внезапно решил восстановить Киевский патриархат.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Позже Филарет собрал "собор", на котором отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.
Из-за этого ПЦУ лишила Филарета права управления Киевской епархией, а также контроля над местными храмами и монастырями.
31 июля Филарет обвинил ПЦУ и лично митрополита Епифания в "рейдерской атаке на имущество УПЦ КП" и обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "защитить права верующих".
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