Деньги на ветер: почему экспресс-тесты в Украине неэффективны и в чем опасность

В украинских аптеках всего за 500-600 грн можно купить экспресс-тест на коронавирус. Производители уверяют – за 10 минут вы точно узнаете, есть ли у вас болезнь или нет.

Но врачи и ученые говорят, что это не так. Тесты достоверны лишь на 50%, а цена их ничем не обоснована. Более того, они продаются в открытом доступе, за их продажей никто не следит, что несет риски для украинцев.

Почему экспресс-тесты неэффективны и что важно знать каждому – разбирался OBOZREVATEL.

Экспресс-тесты в Украине неэффективны

Коронавирус на каждом шагу

В украинских аптеках можно без особых проблем купить тест на COVID-19. Для этого нужно лишь желание и деньги в кармане. При этом перед покупкой фармацевты не проверяют ни ваши личные данные, ни самочувствие. Такого предписания попросту нет.

Журналист OBOZREVATEL проехался по нескольким столичным аптекам и попробовал узнать расценки на тесты. Оказалось, что один из украинских производителей продает его всего за 528 грн.

"Покупают люди часто. Заказывают обычно в интернете. В большом объеме тесты поставили в несколько сетей аптек, ведь за них идет большая конкуреция, и добыть партию не легко... Обычно покупатели в усной форме сообщают, что планируют протестировать себя под контролем семейного врача. Но мы это проверить не можем, учета, кому именно продали товар, мы не ведем", – рассказывает один из фармацевтов на условиях анонимности.

Таких историй достаточно много. К примеру, киевлянка Анастасия Шкала рассказала, что несколько дней назад проходила тест, купленный в ближайшей к дому аптеке.

У девушки была температура 37,3 на протяжении двух недель, поэтому решила перестраховаться. Цена экспресса – 460 грн, при заказе сразу двух – аптека бесплатно доставит их к дому курьером.

"Рассудив, что если я уже больна минимум 14 дней, то антитела точно есть, приступила к самоистязанию. Тест почти как на беременность, но вместо мочи – кровь. Которую надо добыть. Скарификатором. В палец. Вышло больно и очень мало, а еще меньше специальной жидкости – буферного раствора. Залили и ждём. 10 минут – и ты спокоен, как удав. Отрицательно. Учитывая, что других симптомов типа кашля, одышки, конъюнктивита нет – ура!" – пишет Анастасия в своем Facebook.

Пройденный тест на коронавирус Анастасия шкала

Аналогично поступил и киевлянин Владислав Фарапонов. Он рассказал OBOZREVATEL, что, прилетев из США в Украину, решил перестраховаться и прошел экспресс-тест. Сделал он это примерно на 7 день пребывания в стране. Результат был негативным.

Влад Фарапонов

Тесты не работают

Как анонимно рассказала OBOZREVATEL врач-пульмонолог одной из городских больниц Киева, экспресс-тесты популярны среди украинцев сразу по двум причинам:

Быстро. Всего 10-15 минут и есть результат;

Относительно дешево. Всего 400-700 гривен.

"Я для интереса узнала, сколько стоит пройти полноценный ПЦР-тест в киевских клиниках. Увидела два предложения, стоимость была 4 тысячи гривен. Согласитесь, сейчас в период карантина мало кто может просто так взять и потратить такие деньги", – подчеркнула врач.

При этом главной загвоздкой быстрого, а не полноценного тестирования, является его низкая эффективность. Самый лучший и качественный дает 50-70% точности. Ведь вся его суть сводится к наличию в крови у человека коронавирусных антител.

Купить экспресс-тест на коронавирус в украинских аптеках можно всего за 500-600 грн

Ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАН Оксана Пивень поясняет – есть вероятность, что на момент прохождения проверки человек уже болен, но необходимых антител еще нет. Потому что он мог заразиться 1-2 дня назад.

"Может получиться такая ситуация, что человек заболел COVID-19, но прошло недостаточно времени и никаких антител тест не покажет. Их или мало, или совсем еще нет. Поэтому тест нужно обязательно повторить на 5-6 день, врач обязательно за это скажет", – пояснила OBOZREVATEL Оксана Пивень.

Еще одна загвоздка – иммуноглобулины. "Примеры антител для тестов производители берут с иммуноглобулинов, которые организм производит абсолютно на любую инфекцию, не только на коронавирусную. К тому же есть быстрые иммуноглобулины, а есть те, которые вырабатываются через несколько дней", – рассказала специалист.

Ученая подчеркнула, что наилучший экспресс-тест имеет чувствительность 50-70%. Всегда будет минимум 30% вероятность, что он не точный. "В любом случае после экспресса нужно делать ПЦР. Только тогда врач сможет точно определить, больны вы коронавирусом или нет", – подчеркнула сотрудник Института.

Купить экспресс-тест на коронавирус в украинских аптеках можно всего за 500-600 грн

Прямо об этом говорит и экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, эффективность быстрого теста актуальна на 4-7 дней заражения и то, есть большие вопросы к человеку и условиям, в которых он будет брать кровь из пальца. Также она поднимает проблему того, что в Украине никто не следит за количеством людей, прошедших тесты.

"Исследования в домашних условиях разрушают алгоритм выявления инфицированных людей, который существует сейчас. Важно, чтобы результат теста (положительный или отрицательный) попал в статистику, ведь это информация, которую в дальнейшем используют эпидемиологи для отслеживания контактов инфицированного человека и для фиксирования в статистике", – написала в своем Facebook Супрун.

К слову, сокрытие факта подтвержденного коронавируса может не только спровоцировать вспышку болезни, но и довести дело к суду. В частной клинике Eurolab 2 апреля СБУ провела обыски по факту сокрытия заражения коронавирусом COVID-19. Положительные тесты были у 13 пациентов больницы еще в середине марта, но официальные органы об этом узнали не сразу.

Именно поэтому с экспресс-тестами в Украине есть две основные проблемы. Во-первых, они малоэффективны (50-70% точности), особенно на ранних стадиях болезни. Велик риск получить неверный результат и вовремя не самоизолироваться.

Во-вторых, за их продажей и использованием никто не следит. Поэтому сказать точное количество тех украинцев, которые прошли тесты, здоровы или больны – никто не может. Властям же нужно взять ситуацию под контроль, тщательнее контролировать выпуск и продажу экспрессов.