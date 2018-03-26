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Сергей Климовский
Сергей Климовский
Кандидат исторических наук, историк и археолог Все статьи автора

Почему "ДНР" и "ЛНР" не признаны террористами

5.3т

В Шевченковском суде Киева адвокаты Нади Савченко выставили занятный аргумент: её контакты с Захарченко и прочими – это не зрада, так как "ДНР" и "ЛНР" не признаны Верховной Радой террористическими организациями. Задача адвокатов ясна – "отмыть" Савченко до блеска, поэтому в Украине сейчас две наиболее презираемые профессии – адвокаты и судьи, но "ДНР" и "ЛНР" действительно никем официально не признаны как террористические организации.

Кроме адвокатов Савченко этот факт радует отдельных московских пропагандистов, но вяло, и совсем не радует Кремль. Москве очень хочется, чтобы в Украине и в ЕС их признали хотя бы террористическими организациями по принципу: если не тушкой, так чучелом. Если нельзя их признать новыми государствами, то признайте их, пожалуйста, хотя бы террористическими организациями, и введите этим в международное правовое поле, где они и "зависнут" между ИГИЛ и Хезболлой. Тогда Москва может не признавать их, как не признает Хезболлу террористической организацией, оправдываясь, что та на территории РФ терактов не совершает, но сотрудничать с ними, как сотрудничает с Хезболлой. Может поступить и как с ИГИЛ – год не признавать его террористической организацией, снабжать оружием, боевиками и деньгами, а потом в силу обстоятельств начать писать "ИГИЛ – запрещенная в РФ организация" и никак иначе.

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Признание "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями даёт им плохой статус, но всё-таки статус, а Москве – возможность заявить, что она их террористами не считает, так как они в РФ терактов не совершают, и вообще у неё своё особое видение, кто такие террористы, отличающееся от общечеловеческого. Поэтому для Москвы было бы очень желательно, чтобы кто-нибудь признал "ЛНР" и "ДНР" террористами. Сама она это сделать не может, так как на Донбассе, в отличие от Сирии, нет такой "прокладки" как Асад, которого можно "спасать" от ИГИЛ.

В Украине в 2014 г. на эмоциях чуть не признали "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями. "Свободовец" Олег Махницкий, когда был и.о. генпрокурора провел 15 мая решение об их квалификации как террористических организаций, но затем оно в Генпрокуратуре "потерялось". Адвокаты Москвы несколько раз пытались его добыть, в частности, в 2017 г. по делу гражданина РФ Виктора Агеева и гражданина Украины Сергея Бабича, но к своей досаде получали от Генпрокуратуры ответ: Верховная Рада не признавала "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями.

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Пётр Порошенко, следуя за общественным мнением, призвал в июле 2014 г. ООН признать их такими, но политический менеджмент некоторых странах был дальновидней, чем патриоты в Украине, и сделал вид, что плохо расслышал её президента. Порошенко мудро попыток не повторял, и "Д/ЛНР" "зависли", так и не признанные никем даже в качестве террористов. Последний шанс на признание у них был в январе 2018 г., когда в Верховной Раде принимали закон "Об реинтеграции Донбасса".

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В первичном проекте статья о признании их террористическими организациями была, но её поддержало только 76 депутатов из 340, которые были в зале. Оппоблок, подыгрывая Москве, не выступил против признания их террористами, надеясь, что патриоты их признают и без него. Но у патриотов разум возобладал над эмоциями и жаждой пиара, и в результате "Д/ЛНР" не попали в закон ни тушкой, ни чучелом, ни как террористы, и вообще в нём не упомянуты. Они скрытно фигурируют в законе как "оккупационная администрация РФ". То есть, не как самостоятельный субъект, не как гордые "сепаратисты", как их упорно называли с 2014 г. российские СМИ в Украине, а как обычные коллаборанты – придаток оккупантов. Исследовать "заслуги" каждой группы и подразделения из оккупационных войск РФ – это занятие для следствия, прокуратуры, для историков с сайта "Миротворец" и трибунала в Гааге, а не для Верховной Рады.

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Конечный смысл – заставить отвечать за преступления Москву, а не её "прокладки" в виде "ДНР" и "ЛНР". В случае, если бы Верховная Рада признала их самостоятельными террористическими организациями, то Москва могла бы в критичной для себя ситуации "перевести стрелки" на них, осудить свои "прокладки" и даже выдать Плотницкого и ещё кого-нибудь, чтобы отвести удар от себя. Боязнь такой ситуации и удерживала Москву все четыре года от признания своих "прокладок" на Донбассе новыми "государствами". Если Москва их признает, то это будет равнозначно признанию оккупации ею Донбасса и грубо замаскированной аннексией. Сейчас ситуация для Москвы именно критичная – убийство ею Скрипаля стало той символичной каплей, которая таки переполнила чашу.

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Осознание этого туго, но доходит до кремлевских и думских, и Москва теперь перед выбором: что делать? Вопрос: кто виноват снят по определению – виноват Запад, и только Запад, он всегда и во всём виноват, но начинает вырисовываться и третий русский вопрос: нас-то, за что? В отличие от вопроса: что делать, ответ на него уже есть, – мы всего лишь выполняли приказы, как в основном стандартно и отвечали подсудимые в Нюрнберге. Но пока превалирует поиск ответа на любимое: что делать?

Единого ответа, как обычно, нет, в Московии все тоже любят креативить, тем более, что ситуацию усугубляет КНДР, которая набрала в РФ ракет, и уплывает с ними куда-то в туман. Поэтому в Москве уже предложили построить ещё один мост в КНДР через реку Туманную и по нему ездить друг к другу в гости, в обход Китая. В Москве уже просто мания строить мосты в обход кого-то, чтобы кто-то не сбежал. Осталось ещё построить мост в Арктику, чтобы и эта "исконно русская вода" не сбежала в Канаду. Но на мостах креатив московитов не заканчивается, а лишь начинается.

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В ряде российских СМИ уже рапортовали: РФ к отключению от СВИФТ готова, – это явно подсуетился Минфин. В Министерстве нападения банально предлагают густо разместить крылатые ракеты по всей западной границе и на Кавказе, и призвать на сборы в армию на два месяца всех мужчин до 60 лет, так как для Дальнего Востока и Сибири ракет не хватит. Дипломаты, как самые креативные, с 23 марта разгоняют слух с ссылкой на "Армянское радио", что Иран скоро введет войска в азербайджанскую Нахичевань, так как Турция там якобы создает военную базу для всего НАТО. Ужас, Азербайджан может вступить в НАТО раньше Украины и Грузии, и Каспийское море будут бороздить субмарины США, – срочно нужна война на Кавказе. "Газпром" ничего нового не предлагает, и угрюмо размышляет: куда деть 500 км уложенных, но ненужных труб с "Турецкого потока". Пограничники и ФСБ гадают: с кем раньше закрыть на замок границу – с Финляндией или Беларусью – остались только две эти "дырки в заборе", через которые в РФ проникают устрицы и яблоки. ФСБ и Служба внешней разведки сосредоточились на выборах в Украине и решили сделать из Веры Савченко на базе партии "Платформа Нади Савченко" украинского Алексея Навального, брат которого Олег тоже сидит. Будет забавно, если они поженят братьев Навальных на сёстрах Савченко, и у тех будет общий кум Медведчук. "Гуляние" сестёр Савченко по Печерску от Верховной Рады до здания СБУ в Аскольдовом переулке по стилю уже очень похоже на оппозиционные "гуляния" Навального по Москве, но с тем отличием, что в РФ это целое событие и разговоры на месяц, а в Украине "гуляние" Савченко произвело не больше впечатления, чем очередная хамская парковка автомобиля и его фото в соцсетях.

Так что, простор для креатива у всех "башен" Кремля есть, а критичные для него дни их к этому просто обязывают. Чего нет у "башен", так это чёткого ответа на вопрос: что делать с оккупированными районами Донбасса. Притом, что есть всего два варианта ответа: уйти и вернуть или остаться и аннексировать, открыто или скрытно в форме признания двух "республик"-наростов на брюхе империи. Какой из них лучше, в Кремле никак не решат.

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