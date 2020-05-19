Почему Covid-19 в Украине медленней, чем в Европе: инфекционист подметила нюанс

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине – стабильно тяжелая, но есть и обнадеживающие нюансы.

"Ситуация стабильно тяжелая, но одновременно мы видим, что частично население иммунизировано", – рассказала в эфире ObozTV врач-инфекционист Евгения Менжулина.

Она пояснила, что, исходя из количества новых случаев заражения коронавирусом, ежедневно фиксируемых в Украине, можно предположить, что многие украинцы переболели Covid-19 безсимптомно. В стране начал формироваться так называемый коллективный иммунитет, препятствующий быстрому распространению вируса.

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Медик подчеркнула, что коллективный иммунитет, при котором антитела имеют порядка 60% населения, формируется очень долго – более года. Процесс замедляется еще и тем, что Украина – страна с многомиллионным населением. "Не может население одновременно переболеть за один год. Нас очень много", – заметила она.

"Иммунитета у 60% населения можно добиться не тем, что все переболеют, а активной иммунизацией, то есть благодаря применению вакцинации. Например, так, как мы достигаем результата при гриппозной инфекции. Но вакцина против коронавирусной инфекции пока что находится на стадии разработки", – сказала врач.

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Вместе с тем она не исключила, что и после формирования коллективного иммунитета случаи заражения коронавирусом будут фиксироваться на протяжении еще нескольких лет. "Другие вирусы циркулируют на протяжении 1-2-3 лет на территории Украины, и все равно заболеваемость продолжается".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Евгения Менжулина рассказала, какие водоемы являются наиболее безопасными с точки зрения распространения Covid-19 – моря, реки или бассейны.

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