Почему человек повторно заражается коронавирусом: ученые нашли объяснение в генах

Генетический материал коронавирусной инфекции, вероятно, частично встраивается в хромосомы клеток, поэтому человек может заражаться не один раз.

Таким образом ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета (США) объяснили случаи повторного диагностирования COVID-19, пишет научный журнал Science.

Отмечается, что такое бывает и с другими вирусами. "Все вирусы внедряют свой генетический материал в клетку, которую они заражают, но обычно он остается отдельно от ДНК клетки", – рассказали исследователи.

Специалисты частично воссоздали такое проникновение генетического материала коронавируса в хромосому клетки человека в лаборатории. Ученые уточнили, что полученные результаты не означают, что SARS-CoV-2 постоянно остается на генетическом уровне в клетках человека, чтобы постоянно воспроизводиться, как ВИЧ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Британии на прошлой неделе заявили о новом типе коронавируса Sars-Cov-2, который может быть на 70% более заразным. "Мутант" B.1.1.7 способен поставить разработку вакцины против COVID-19 под угрозу.