Зря вы думаете, что Москва оставит в покое Украину, если даже после всех переговоров ей удастся сохранить под своим контролем Крым и Донбасс.

Москву даже не Украина интересует, ей надо вернуть контроль над Киевом, колыбелью Руси, матерью городов Русских Митрополию.

Я уже неоднократно писал, что без Киева, Россия невозможна, так как Россия, а выражаясь более точно - Московия как государство несостоятельно. Ибо государствообразующей основой Московского государства есть царь, царь самодержец. Посланник божий.

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И уже от царя, вокруг его личности строилось царство государство.

Фундаментальной основой подтверждающей право царя на престол, была религия, именно она утверждала, что, да - царь, именно этот конкретно царь, назначен Богом, для того чтобы он повелевал людьми. А так как все люди божьи рабы божьи, то они и рабы царевы.

Царь не мог быть из простых людей, это противоречило основной догме самодержавия. Именно поэтому была создана легенда о божественном высокородном происхождении царя, который, согласно, многочисленных подделанных записей и книг вел свой род от Октавиана Августа, получеловека полубога.

А потому как династия должна была иметь свое начало, и не могла обрываться, связующим звеном между Октавианом и московскими царями был избран путь через Киев, через князей Киевских: Рюриковичей.

Высокородство которых подчеркивал сам Киев, ставший стараниями Ярослава Мудрого, третьим по значению и важности христианским центром мира.

При чем настолько важным, что религиозная ветвь христианства проповедуемая в Киеве получила, как и Константинопольское Православие и Римское Католичество отдельное название, церковное учение Киева стало называться Русским!

Именно поэтому и Литвинов, и Беларусов, и Поляков часто называли русскими, так как речь шла не о природе их национального, народного происхождения, а о их вере русской.

Россия Орда Московская, страна сугубо религиозная, была, как вы понимаете, в подчинении Киева, Русской Церкви, на главенствование в которой постоянно претендовала, а потому в последствии шантажом и подкупами звание это себе отобрала.

Власть на Московии, самодержавная, он царя которая, божественная, могла передаваться по праву только потомкам великой московской династии, которая по задумке московских князей пошла от Киевской. А от какой еще, если больше никто не мог своей родословной поделиться с ними?

А чтобы добавить святости в династию добавить, в 15 веке князь Московский Иван Третий женился на Софье Палеолог представительницы рода последнего Императора Византии.

В том же 15 веке, выйдя из лона святой церкви и основав свое собственное религиозное течение, которое нам сегодня известно как Москва Третий Рим , Москва активно начала войну на религиозном фронте именно за Киев, который бы единственный мог стать обоснованием святости ее еретического новодела .

Стараниями Романовых, вновь образованной великородной династии Московской Киев удалось вернуть только в 1654 году, а буквально через несколько десятилетий Константинополь фактически упразднил Русскую Церковь, и передал Москве право называться Митрополией и всея Руси церковью.

То и есть, какие у нас вводные:

Киевский князья как соединяющее звено между Октавианом и московскими самозванцами, причина претендовать как на Киев, так и на Рим!Палеологи как причина претендовать на престол Византии.Киевская Русская Вера как основа приватизированной и обращенной Москвой религии Православия.

Отсюда, если сказать, что московский самодержец не всея Руси (Киева) повелитель, то получается, что он самозванец, а это ставит под угрозу престиж власти, чего на Московии пережить не смогут.

Что касается второго украденного названия Русь, как названия государства.

Попытки Московии присвоить название Русь начались еще в 15 веке, именно тогда Иван Третий начал называть себя Руси повелителем, обычно ссылаясь при этом на факт того что глава Киевского Патриархата проживает в Москве.

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Тем не менее, желание Иоанна Третьего в жизнь воплотить смог лишь действительно великий реформатор Петр Первый, именно он понял, чего так не хватало его восточному, погрязшему в собственном невежестве княжеству.

Именно благодаря ему переписывание истории стало на Московии наукой, именно он вывел новый народ россиян, и конечно написал для них новую, авторитетную историю.

Хотя, если разобраться более пристально, История России, это не история страны или народа. История России это история Династии правящих в ней монархов!

И в этом нет ничего странного или неожиданного, Россия по сути, это иллюзия, общность людей разных взглядов, религий и народов. Такого народа как россиянин не существует в природе, это собирательный образ!

Заметьте, Россия никогда долго не носила одного имени, и постоянно придумывала все новое и новое название для своей державы: Залесье, Московское княжество, Российская Империя, РСФСР, СССР, Российская Федерация. Но в принципе, удивительного в том ничего нет.

Так, германцы чуть ли не тысячу лет хотели называться Священной Римской Империей.

Румыны тоже пытаются привязать свою историю к Древнему Риму, хотя известно что еще в 271 году войска и колонии римлян под натиском варваров оставили современную Румынию, и там остались лишь местные латинизированные Даки.

Занимательный кстати факт, Петра I не только переименовал Московское Княжество, но и действительно сделал Европой, так как до его вмешательства, граница Европы на всех извествных картах проходила как раз по границе Московского Княжества.

Что, кстати еще крайне примечательно, Петр никогда не оспаривал особый, местный и неславянский характер Московии, отличающейся и от Руси, и от Польши, и он прекрасно понимал, что делает, когда заставил подчиненных ему мордвин, меря, и тартар учить чуждый им украинский язык. Который лишь в 18 веке, после фактической смеси его с церковно-славянским, болгарским языком приобрел свой более менее индивидуальный вид.

Отдельно надо отметить факт того, что Петр прекрасно понимал что делает заставляя изучать московитов украинский-русский, фактически он готовил плацдарм для наступления, заставлял своих солдат учить язык потенциального противника!

Вспомните, что наиболее серьезную поддержку оказали Петру в Северной Войне русские!

Вы не найдете шведских или финских фамилий среди тех кто оборонял города и крепости от московских армий.

Порабощение веры, истории и языка, дало Петру право, новые возможности, которые позволили ему оккупировать славянские земли Новгорода, Украины, Беларуси и Польши.

Новая историческая правда стала оружием, идеальным оправданием экспансии.

Так что, если мы теперь понимаем, что:

Русский это тот, кто исповедует Русскую веру.

Русь это Киев, а Киев это и есть Русь.

Русский язык это фактически украинский.

Русский это фактически украинец.

Современный Русский язык это на самом деле искусственная смесь украинского, и церковнославянского болгарского.

Россия это вымысел, основан на учении, в фундаменте которого лежит Киев с его религией и князьями.

То мы начинаем понимать, что без Киева - Москва, Московий, Россия нелегитимная, а потому как государство не имеет право на существование.

P.S. И, кстати, подмена смыслов, прихватизация русскости на самом деле произошла не так давно, не более чем 200-300 лет назад, как раз в ту эпоху, когда стали появляться нации, когда собственно начала мифологизироваться история народов. Именно тогда когда, нас стали сначала именовать малороссами, и про Украину Русь старались забыть.