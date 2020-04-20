Почаев решили "закрыть" из-за вспышки COVID-19

Дарья Дурова Общество 20:16, 20.04.2020 Обновлено: 20:36, 20.04.2020

В городе Почаев Кременецкого района Тернопольской области с 10 утра 21 апреля вводится запрет на въезд/выезд из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Такое решение принял на внеочередном заседании Кременецкий районный штаб по чрезвычайным ситуациям. За последние сутки количество инфицированных в Почаеве выросло на 13 человек (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Почаев закрыли из-за COVID-19
Коллаж
Заседание районного штаба
Facebook/Вячеслав Онишкевич

"Учитывая это и нарушение карантинных условий во время Пасхальных богослужений на территории Почаева, на внеочередном заседании принято решение о введении режима запрета въезда/выезда из города и в город Почаев.

Просим почаевчан вернуться в город и оставаться дома. А гостей просим немедленно покинуть Почаев", – заявил заместитель председателя Кременецкой райадминистрации Вячеслав Онишкевич.

Контрольно-пропускные пункты в Почаеве будут патрулировать военнослужащие Кременецкого военного комиссариата. Там будут работать и спасателями, которые должны проводить дезинфекцию и обеззараживание транспортных средств.

Кроме того, в Почаеве с 21 апреля вводят пропускную систему для въезда в город. На КПП будут пропускать только спецтранспорт и граждан, влияющих на обеспечение жизнедеятельности города.

Facebook/Вячеслав Онишкевич

Как писал OBOZREVATEL, в Тернополе в воскресенье, 19 апреля, на праздник Пасхи от COVID-19 умерла 43-летняя жительница города Почаев.

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