Побережья Черного и Азовского морей защитят ракетными комплексами "Нептун": Хомчак озвучил сроки

К концу 2021 года на вооружение ВСУ поступят украинские ракетные комплексы "Нептун", которые будут защищать морское побережье.

Как сказал в интервью "Апострофу" начальник Генерального штаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, всего нужно пять таких дивизионов.

"Мы хотели включить "Нептун" в государственный оборонный заказ 2020 года, но мне сказали, что в этом году их не будет, дай Бог, чтобы их вообще приняли на вооружение. В следующем году стоят соответствующие задачи относительно закупки "Нептунов", чтобы мы получили один дивизион", – отметил он.

По словам Хомчака, произвести – это одно, но еще нужно, чтобы этим дивизионом кто-то командовал, чтобы он где-то располагался и обеспечивался комплектующими.

"Я должен научить персонал, я должен отработать для них пункты постоянной дислокации, места маневра, развертывания, стартовые позиции, задачи. Вы понимаете, что это такое? Я должен иметь для них современные средства разведки, чтобы они поразили цель на расстоянии в 200-280 км. То есть, вы понимаете сколько нужно провести мероприятий. Просто выехать из ворот предприятия – это ни о чем", – подчеркнул глава Генштаба.

Он заявил о наличии шести пусковых установок, но это не значит, что они сразу смогут эффективно защищать украинское побережье.

"Поэтому, в лучшем случае мы получим один дивизион в конце 2021 года. Но я еще раз скажу, нужен не один дивизион, нужно гораздо больше", – добавил Хомчак.

Береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун" Минобороны

"Нептун" – это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей. Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья, защиты побережья на опасных направлениях вероятной высадки десанта.

"Нептун" является перспективной украинской разработкой, его ракеты способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные. Ракеты являются современным видом вооружения, они управляемы и малозаметны для вражеских радаров.

Как сообщал OBOZREVATEL 17 июня завершился цикл испытаний крылатых ракет "Нептун", во время которых военные проверили эффективность поражения мишеней с использованием боеголовки.