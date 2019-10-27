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27 октября • обновлено в 22:37
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"Побелел и перестал дышать!" Бортпроводники МАУ героически спасли иностранца и восхитили сеть

1.5т Читать материал на украинском

Бортпроводники МАУ героически спасли иностранца от смерти во время одного из рейсов 27 октября.

Украинская телеведущая Анастасия Даугуле, которая стала свидететельницей ЧП, раскрыла подробности инцидента на своей странице в Facebook.

"Сегодня летела рейсом МАУ. На борту произошло ЧП. Человек резко покраснел, затем побелел и перестал дышать. Иностранец. Англоговорящий. Два бортпроводника уверенно его реанимировали. Буквально вдували в него воздух из кислородного баллона. Пассажиры предлагали свою помощь", – рассказала Даугугле.

Бортпроводники МАУ героически спасли иностранца

Бортпроводники МАУ героически спасли иностранца

UBR

Также журналистка добавила, что бортпроводники действовали, как настоящие профессионалы:

"Иностранец не приходил в себя. Вздувшуюся шею обложили пакетами со льдом. Продолжали подавать кислород, контролируя пульс. Как только он приподнял веки, проводник словил взгляд и больше не отпускал: "Смотрите мне в глаза и дышите".

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По словам ведущей, иностранец очнулся и стал озираться, не понимая, где находится. Узнав, что он потерял сознание в самолете, летящем в Киев, белый, как полотно, начал ослабевшей рукой искать телефон и просил написать СМС.

"Прощальная СМС не понадобилась. Он пришёл в себя. Сразу после приземления набрал номер и стал лихорадочно что-то говорить. На другом конце отзывался женский голос", – рассказала Анастасия Даугуле заявив, что бортпроводники оперативно и уверенно фактически спасли человеку жизнь.

На момент публикации пост лайкнули свыше 1200 раз, еще более 170 человек поделились историей у себя на страницах, также они оставили множество восхищенных комментариев.

Бортпроводники МАУ восхитили сеть

Бортпроводники МАУ восхитили сеть

Скриншот

Бортпроводники МАУ восхитили сеть

Бортпроводники МАУ восхитили сеть

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в небе над Днепром случилось серьезное ЧП с самолетом. У него отказал один из двигателей.

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Место
Украина
Тег
МАУ
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