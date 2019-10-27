"Побелел и перестал дышать!" Бортпроводники МАУ героически спасли иностранца и восхитили сеть

Бортпроводники МАУ героически спасли иностранца от смерти во время одного из рейсов 27 октября.

Украинская телеведущая Анастасия Даугуле, которая стала свидететельницей ЧП, раскрыла подробности инцидента на своей странице в Facebook.

"Сегодня летела рейсом МАУ. На борту произошло ЧП. Человек резко покраснел, затем побелел и перестал дышать. Иностранец. Англоговорящий. Два бортпроводника уверенно его реанимировали. Буквально вдували в него воздух из кислородного баллона. Пассажиры предлагали свою помощь", – рассказала Даугугле.

Бортпроводники МАУ героически спасли иностранца UBR

Также журналистка добавила, что бортпроводники действовали, как настоящие профессионалы:

"Иностранец не приходил в себя. Вздувшуюся шею обложили пакетами со льдом. Продолжали подавать кислород, контролируя пульс. Как только он приподнял веки, проводник словил взгляд и больше не отпускал: "Смотрите мне в глаза и дышите".

По словам ведущей, иностранец очнулся и стал озираться, не понимая, где находится. Узнав, что он потерял сознание в самолете, летящем в Киев, белый, как полотно, начал ослабевшей рукой искать телефон и просил написать СМС.

"Прощальная СМС не понадобилась. Он пришёл в себя. Сразу после приземления набрал номер и стал лихорадочно что-то говорить. На другом конце отзывался женский голос", – рассказала Анастасия Даугуле заявив, что бортпроводники оперативно и уверенно фактически спасли человеку жизнь.

На момент публикации пост лайкнули свыше 1200 раз, еще более 170 человек поделились историей у себя на страницах, также они оставили множество восхищенных комментариев.

Бортпроводники МАУ восхитили сеть Скриншот

Бортпроводники МАУ восхитили сеть Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в небе над Днепром случилось серьезное ЧП с самолетом. У него отказал один из двигателей.

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