Вернули пленных, встретились с Путиным и пригрозили стеной: чего добился Зеленский на Донбассе в 2019 году

2019 год для Донбасса ознаменовался значительными событиями. Это касается не только продвижений Вооруженных сил Украины вглубь оккупированных территорий, но и успешного разведение сил и средств по обе стороны линии разграничение на нескольких участках, обмена пленными и долгожданной встречи лидеров стран "нормандского формата".

Как прошел 6 год войны на востоке Украины – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

За год ВСУ усилили позиции по направлению к оккупированным территориям.

На трех участках в районе проведения ООС были разведены войска.

Согласована скандальная "формула Штайнмайера".

По Украине прошли массовые акции протеста "Нет капитуляции".

На встрече "нормандской четверки" были согласованы дальнейшие действия по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В паре сотен метров от Донецка. Продвижение ВСУ

Марьинка, Донецкая обл. (апрель-май 2019 год)

Первым о продвижении украинских военных на донецком направлении сообщил украинский журналист Алексей Кашпоровский 12 июня 2019 года. В своем сюжете он рассказал, что чуть больше месяца назад разведчики 24 бригады заняли серую зону в сторону Донецка и Трудовских. И теперь украинская армия практически полностью контролирует Марьинку.

Фактически позиции армейцев теперь находятся всего в паре сотен метров от Александровки и самого Донецка. А серая зона передвинулась в Трудовской район.

Позже информацию подтвердили пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий и пресс-штаб ООС.

"Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть свои позиции вглубь от местного населения. Этот план разрабатывался, ясно, что не месяц, командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили", – рассказывает пресс-офицер бригады.

В ООС также добавили, что воины 24 бригады еще около месяца назад оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки. Украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас по направлению в сторону оккупированного пгт Александровка силами пехотинцев уже возведены полноценные опорные пункты подразделений.

Такому успеху украинских военных предшествовало предыдущее продвижение в сторону Марьинки в начале апреля. Тогда ВСУ удалось продвинуться вперед более чем на километр и занять оборону в промышленных зданиях. Там же военные нашли очередные доказательства российского присутствия на Донбассе. На захваченной территории вблизи Марьинки были обнаружены сухпайки российского производства.

Новозвановка, Луганская обл. (май 2019)

О продвижении ВСУ на луганском направлении сообщал командир батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко с позывным "Филин".

По его словам, 2 мая подразделения 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" провели успешную операцию в районе населенного пункта Новозвановка Луганской области, в результате чего им удалось продвинуться на 1 километр вперед и занять выгодные рубежи, получив преимущество над противником.

В результате завязавшегося боя пострадали трое украинских военных.

Калиново, Луганская обл. (май 2019)

10 мая военные "Донбасс-Украина" продвинулись на километр и зашли на посадку в районе села Калиново.

Сообщается, что дома на окраине села были заняты боевиками, откуда они постоянно стреляли по украинским военным, но в этот день ВСУ удалось выбить противника и укрепиться на новых позициях.

Как позже рассказал волонтер Юрий Мысягин, на 14 мая ВСУ удалось продвинутся вперед в Луганской области на одном из флангов на 1500 метров, на другом – на 900 метров.

В годовщину начала Операции Объединенных сил 2 мая, бывший командующий Сергей Наев отметил, что за год украинскими военными в общем было взято под контроль 24 км² территории.

Разведение войск

Станица Луганская

26 июня в районе КПП "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений. Процедура разведения стартовала после запуска сигнальных ракет с украинской стороны и со стороны боевиков. Обе стороны должны были покинуть определенные ОБСЕ позиции.

Весь процесс проходил под наблюдением представителей ОБСЕ и командующего ОС генерал-лейтенанта Александра Сырского. Как подчеркивают в ООС, отвод не ослабляет оборонительные возможности ВСУ на участке. Кроме того, в случае эскалации ситуации украинские военные смогут немедленно вернутся на свои позиции.

Со своей стороны, российско-оккупационные войска совершили зеркальные меры, что было подтверждено со стороны ОБСЕ. 30 июня представители специальной мониторинговой миссии официально сообщили о завершении разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

Дальнейшей задачей для обеих сторон стало строительство нового моста через реку Северский Донец, которая разделяет подконтрольную Украине и оккупированную Россией территорию Луганской области.

Работы проводились с обеих сторон под наблюдением представителей ОБСЕ. 20 ноября на торжественное открытие моста приехал украинский президент Владимир Зеленский. На данный момент мост открыт для пешеходов и машин.

Золотое

Разведение сил и средств в Золотом-4 должно было стартовать еще 7 октября, но из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов, первый этап начался только 29 октября. Это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели. Правда не все украинцы согласились с таким утверждением, обратив внимание на последние сводки ООС, где ежедневно сообщалось об обстрелах в районе Золотого.

Правда, в пресс-центре делали определенную пометку о том, что обстрелы производились за пределами участка разведения. Так сказать, если пули долетали километром левее или правее, это не считается.

Но в одной из сводок, за 27 октября, все же есть информация об обстрелах Золотого уже в пределах участка разведения, которые произошли 26 октября. Это случилось всего за три дня до заявления о зеркальном отводе войск в районе данного населенного пункта.

Подготовка и сам процесс развода не прошли без скандалов. Так, дата разведения была согласована 1 октября на встрече участников Трехсторонней контактной группы в Минске. В тот же день стороны согласовали и подписали так называемую формулу Штайнмайера. План выполнения Минских соглашений предусматривает предоставление временно оккупированным территориям "Л/ДНР" особого статуса и проведение там местных выборов.

Предложение тогдашнего министра иностранных дел Франк-Вальтера Штайнмайера было в следующем:

сначала Украина принимает закон об особом порядке проведения местных выборов на неподконтрольных территориях;

дальше местные выборы;

если ОБСЕ подтверждает демократичность выборов, особый статус в ОРДЛО временно вступает в силу;

потом он закрепляется в Конституции, и только после этого Украине передается контроль за границей.

В тот же день, вечером, активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания "формулы Штайнмайера". К столице присоединились и другие города.

Несмотря на обещание Зеленского не сдавать страну, активисты сочли такой шаг началом капитуляции. Под ОП, с баннерами с надписью "Нет капитуляции!", пришли представители "Нацкорпуса", "Нацдружин" и Всеукраинского объединения "Свобода".

Акция "Нет капитуляции"

6 октября, за день до запланированного отвода украинских войск, в Золотое-4 прибыли лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий вместе с ветеранами АТО и активистами, где заявили о готовности защищать поселок вместо отошедших служащих ВСУ.

Как известно, разведение войск 7 октября не состоялось, но ввиду намеренья властей начать процесс, как только на участке в течении недели будет соблюден режим тишины, ветераны решили остаться.

26 октября Золотое посетил Зеленский. Встреча главы государства с добровольцами не обошлась без скандала. В эмоциональном разговоре с ветераном полка "Азов" и политиком от партии Национальный корпус Денисом Янтарем Зеленский грубо ответил военному и потребовал убрать оружие из поселка.

Все началось с того, что ветеран спросил у Зеленского, планирует ли он встретиться с участниками акции "Нет капитуляции", однако президент заявил: "Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему".

Дальнейшим итогом этой встречи стало разоружение ветеранов и активистов "Нацкорпуса", которые стояли непосредственно в Золотом-4. 27 октября Нацполиция и ветераны-добровольцы подтвердили, что оружие из поселка вывезено, но последние приняли решение не выходить из участка, а по возможности помогать работе полиции.

Через день, когда начался первый этап разведение сил и средств в Золотом, активисты заявили, что остаются в поселке. А тем времен в Киеве украинцы вышли на очередной протест.

Возмущенные такими новостями украинцы, вечером, 29 октября, собрались под Офисом президента Владимира Зеленского и устроили акцию протеста.

Активисты назвали свой митинг "Ні кроку назад". Под ОП собрались около 400 человек, они пришли с флагами и национальной символикой. Под зданием установили три палатки и жгли файеры.

Митинг "Ні кроку назад" "Цензор. Нет"

"Цензор. Нет"

Зеленскому выдвинули требование остановить отвод войск. По мнению протестующих, это больше похоже на отступление украинской армии и может привести к полной капитуляции Украины.

Петровское

Разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровское Донецкой области началось 9 ноября. В 12:00 обе стороны запустили сигнальные ракеты и процесс стартовал. В случае с третьим участком никаких акций протеста и наличия ветеранов АТО на месте не было.

По состоянию на конец декабря, разведение войск состоялось на всех трех запланированных участках на заседании ТКГ в Минске.

Нормандский саммит. Будущее Донбасса

Учитывая, что главные условия для проведения встречи "нормандской четверки" были соблюдены, 9 декабря лидеры Украины, Франции, Германии и России собрались на саммите в Париже.

Встреча "нормандской четверки"

Главное темой, естественно, была ситуация на востоке Украины.

После изнурительных переговоров, как в двусторонних форматах, так и в "нормандском" Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин вышли на совместную пресс-конференцию, где озвучили главные решения по Донбассу.

Из краткосрочного – полное прекращение огня на Донбассе и обмен пленными по формуле "всех на всех". Это условие должно быть выполнено уже до 31 декабря 2019 года.

Далее стороны обязались обновить план по разминированию территорий, на основе решения Трехсторонней контактной группы о противоминной деятельности от 3 марта 2016 года.

Также в течение 30 дней в рамках ТКГ будут определены новые пункты пропуска через линию ограничения. К концу марта 2020 года должно состояться разведение сил и средств еще на трех дополнительных участках. На каких именно, пока неизвестно.

Пресс-конференция "нормандской четверки"

Кроме того, на год будет продлен закон об особом статусе. "Это временный закон. Нам легче сейчас продолжить этот законопроект. А потом позже внести "формулу Штайнмайера", увидев шаги, мы приближаемся к деэскалации", — заявил Зеленский.

О том, что Украина обязуется до конца 2019 года закрепить "формулу Штайнмайера" в украинском законодательстве, в частности, и говорили по итогам встречи. Все изменения будут внесены с учетом наработок Трехсторонней контактной группы и согласованны "нормандской четверкой".

Обмен пленными

В воскресенье, 29 декабря, начался большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в результате которого из плена оккупированных территорий удалось вернуть 77 человек. На ту же сторону передали 123, в частности и фигурантов громких расследований.

Процесс передачи удерживаемых лиц стартовал в 11:00 на КПВВ "Майорск" под Горловкой. В результате первого этапа обмена между Киевом и "ЛНР" с оккупированной территории удалось вернуть 25 пленных. На ту сторону вернули 63 человека.

Из плена "ЛНР" вернули 25 украинцев Пресс-служба президента

Пресс-служба президента

Пресс-служба президента

Пресс-служба президента

Следующим этапом состоялся обмен с так называемой "ДНР". Украине удалось вернуть еще 52 пленных. На ту сторону отправилось 60 человек.

Из плена "ДНР" вернули 52 украинца Пресс-служба президента

Пресс-служба президента

Пресс-служба президента

Как известно, среди остальных имен в списках на обмен пленными также оказались подозреваемые в расстрелах на Майдане экс-"беркутовцы". Несмотря на протесты под Лукъяновским СИЗО, Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Александр Маринченко и Сергей Тамтура были доставлены к месту обмена.

Стоит отметить, что в июне Украине уже удалось вернуть из оккупированных территорий четырех пленных в одностороннем порядке.

27 июня домой вернулись:

Дмитрий Великий – военный, родом с Днепропетровской области, который попал в плен 11 сентября 2016 года. За "осуществление террористической деятельности" в 2017 году суд "ЛНР" вынес военному приговор в виде 15 лет лишения свободы.

Яков Веремейчик – в плен был взят 25 мая 2018 года, командир отделения. В "ЛНР" он проходил в качестве обвиняемого по статьям "Геноцид" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Пленные вернулись в Украину "Радио свобода"

Максим Горяинов – старшина 53-й ОМБр, в плен попал 25 мая 2019 года. Над ним уже успели провести "суд", который назначил Горяинову 15 лет за "Содействие террористической деятельности".

Эдуард Михеев, попавший в плен 16 октября 2017 года. Суд "ЛНР" приговорил Михеева к 12 годам лишения свободы за "Государственную измену".

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