Финский броненосец "Вяйнемяйнен", названный так в честь героя карело-финского эпоса — первого человека, родившегося сразу после сотворения мира, стал страшным сном для советских генералов, оказавшихся неспособными уничтожить его в течении двух войн.

3 ноября 1939 кремлевские оккупанты поставили задачу своим ВВС уничтожить все корабли военно-морских сил Финляндии, но прежде всего самые крупные корабли финского флота: броненосцы береговой обороны "Ильмаринен" и "Вяйнемяйнен". Нарком ВМФ СССР Кузнецов издал директиву № 10254сс, один из пунктов которой гласил: "Найти и уничтожить броненосцы береговой обороны Финляндии, не допустив их ухода в Швецию". Буквально весь состав авиации оккупантов, а это около 450 самолетов, в том числе 111 бомбардировщиков, были брошены на охоту за броненосцами.

В первый день войны - 30 ноября 1939 года, 3 бомбардировщикам ДБ-3 удалось нанести внезапный удар броненосцам, стоявшим на рейде военно-морской базы Ханко, но попасть по целям им не удалось ни разу.

21 февраля 1940 года, 24 бомбардировщика ДБ-3, "потеряли" броненосец, он просто исчез.

26 февраля 7 бомбардировщиков ДБ-3 и 12 самолетов СБ вылетели в Турку для повторного удара по броненосцу, но и на этот раз удар не получился, ни одного попадания зафиксировано не было. Оккупанты отгрузили 21 бомбу 500 килограммового калибра, но в результатен лишь потеряли один самолет.

29 февраля 16 истребителей и 9 самолетов СБ и 5 бомбардировщиков ДБ-3 сбросили 60 авиационных бомб, и снова - ни одного попадания!

Операцию по уничтожению броненосца, назначенную на 2 марта 1940 года оккупанты разрабатывали всем штабом!

В совместном ударе приняли участие 28 бомбардировщиков и 19 истребителей, но.... ни одна из 56 бомб не попала в корабль.

Финские броненосцы в ходе войны практически не покидали Або-Аландского шхерного района, периодически курсируя между портом Турку — главной базой флота и Аландскими островами. В задачу броненосцев входило: препятствовать возможности высадки морского десанта на Аландские острова, а также выступать в роли ПВО. Оккупанты тоннами сбрасывали бомбы на финские мирные города, и оба броненосца как могли обороняли свои города 16-ю 105-мм орудиями и малокалиберными автоматами. Так только в феврале 1940 года кремлевские оккупанты 61 раз бомбили Турку.

Практически всю войну корабли простояли на рейде, представляя из себя отличные мишени, но при этом вышли из войны без повреждений!

Второй этап по уничтожению неуязвимого для кремлевских оккупантов "Вяйнемяйнена" начался в 1941 году. Вот только "корабль-призрак" никак удавалось найти. Даже разведгруппам имеющим единственное задание - определить местоположение броненосца.

Об обнаружении неуязвимого "Вяйнемяйнена" на базе Котка стало известно 8 июля 1944 года.

12 июля 1944 года группа состоящая из 30 пикирующих бомбардировщиков Пе-2, под прикрытием 24 истребителей Як-9 сбросили около 70 бомб ФАБ-500 и ФАБ-100 на броненосец, но.... в очередной раз ни одна из них не достигла цели!

Очередную операцию назначили на 16 июля.

Для уничтожения одного единственного броненосца оккупанты выделили 132 самолета из состава восьми авиаполков!

В ходе этой операции оккупанты сбросили порядка 38 тонн и не менее двух бомб ФАБ-250, а также двух ФАБ-1000 все-таки попали в цель. Корабль накренился, потом опрокинулся и вскоре затонул. Оккупанты потеряли 1 самолет и 4 получили значительные повреждения.

Но радости оккупантов не было предела!

После этого командующий Балтийским флотом адмирал Трибуц получил "Отчёт по операции уничтожения броненосца береговой обороны "Вяйнемяйнен" в Котка". Трибуц подписал сразу 6 представлений на присвоение звания Героя Советского Союза.

Позже, в монографиях и учебниках данную операцию приводили как образцовый пример сил флота противника! В частности, в официальном издании Министерства обороны СССР "Авиация ВМФ в Великой Отечественной войне" от 1983 года, в отношении этого триумфа оккупантов была сделана такая запись:

"Высокой эффективности удара при минимальных потерях способствовали обоснованный, продуманный до деталей замысел, тщательно разработанное решение, всесторонняя подготовка состава и четкое выполнение всеми четниками удара своих задач".

Вот только на этой ноте радости и непомерной гордыни история не заканчивается.

После грандиозного триумфа оккупанты таки выяснили, что 16 июля был потоплен вовсе не броненосец, и уж тем более никакой не "Вяйнямёйнен".

16 июля в Котку была потоплена немецкая плавучая батарея ПВО "Ниобе", представляющая из себя бывший голландский бронепалубный крейсер "Гельдерланд" типа "Холланд" 1898 года постройки!!!

А сам "Вяйнямёйнен" так и остался неуязвимым для ВВС СССР вплоть до конца войны. Оккупанты выкупили у Финляндии в 1947 году, и вплоть до 1966 года он служил в рядах их армии под именем "Выборг".

Ну вот, а теперь можно начинать гордиться!

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