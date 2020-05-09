Победобесие, или Пешки в большой игре Кремля

Борислав Береза Общество 09:14, 9.05.2020 Обновлено: 09:16, 9.05.2020

Герман Геринг в качестве главного военного преступника был привлечён к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге, где являлся самым важным подсудимым. Приговорён к смертной казни через повешение. За 2 часа до исполнения приговора совершил самоубийство в своей камере.

Уже сидя в тюрьме во время Нюрнбергского процесса , Герман Геринг дал интервью психологу Густаву Гилберту.

Геринг говорит следующее: "Конечно люди не хотят войны. С какой стати какой-нибудь дурак с фермы захочет рисковать своей жизнью, когда лучшее, что он может получить в результате войны — это вернуться обратно на свою ферму одним куском? Конечно, народ не хочет войны. Конечно, никто не хочет войны ни в России, ни в Англии, ни в Америке, ни даже в Германии. Это понятно. Но, в конце концов, политика определяется лидерами страны. И заставить народ поддержать политику – это дело плевое. И не важно что это будет -демократия или фашистская диктатура, или парламент, или коммунистическая диктатура".

На что Гилберт ему возражает: "Но в демократии есть одно отличие – у народа есть возможность высказаться через своих избранных представителей. И в США только Конгресс имеет право объявить войну". На что Геринг отвечает : "Это, конечно , все прекрасно, но имеют они или не имеют они голоса, народ всегда может быть приведен к послушанию. Это просто: надо только сказать ему, что на него нападают. И при этом обвинить пацифистов в отсутствии патриотизма и в том, что они подвергают страну опасности. Это срабатывает в любой стране".

Это было записано 18 апреля 1946 года, а цитата дана по книге Гилберта "Нюрнбергский дневник".

Прошло 75 лет и Россия технологически реализует сказанное Герингом. Кремль культивирует войну, милитализирует общество, нагнетает истерию и нападает на своих соседей. И всё это российские лидеры оправдывают лживыми сказками про натовскую военщину, нацистов, хунту, пиндосов и рузький мир. Россия давно уже стала страной-агрессором, которая следует наследию Геббельса и Гимлера, но при этом обвиняет всех в том, что это именно они последователи нацизма и пытается перекладывать вину на тех, на кого Кремль напал. Российские лидеры ведут себя точно так же, как человек, который наложил себе в штаны, но обвиняет окружающих в том, что они виноваты в этой ситуации и убеждает себя, что жить гадя себе в штаны - это нормально.

#Победобесие - лишь один из элементов системы о которой говорил Геринг и этот элемент, как и многие другие элементы, системно реализуются в России. Больные #победобесием не осознают всего этого. Они просто соглашаются быть пешками в большой игре Кремля и жертвами путинских амбиций. В этом им помогают Соловьев, Киселев, Скабеева и другие верные последователи Геббельса. Все это не волновало бы меня, если бы Россия не была нашим соседом и если бы я не понимал к какой глобальной катастрофе это может привести. Ведь Россия, которая принимала когда-то участие в войне против человеконенавистнической идеологии, теперь стала ее носителем. И эта чума в России прогрессирует.

И чтоб поставить точку в вопросе про #победобесие, #дидывоевали и #можемповторить я хочу привести цитату великого русского писателя Виктора Астафьева, который прошел через все ужасы той войны и помнил ее не по советским агиткам. Да, это ещё одна причина почему для меня это не праздник, а день памяти жертв войны. За поребриком это давно не только не помнят, но и не понимают и старательно замалчивают. А вот наших местных глупцов, которые живут в плену старых идеологических мифов, которые изучили войну по книгам напичканными советской агитацией и пропагандой, которые готовы верить лишь в то, что им нравится и совпадает с их представлениями, а не фактами, я понять не могу. Как не могу понять и все элементы #победобесия тех, кто ту войну не видел и не хочет принимать взгляд тех, кто через нее прошел, но слепо движется по пути, который выдуман советской пропагандой, а продолжен путинскими пропагандонами. Надеюсь время и их вылечит. Но не факт.

Мое искреннее признание всем тем, кто уничтожал нацизм. Мое презрение всем тем, кто жертвы той войны использует для своего политиканства.

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