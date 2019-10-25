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25 октября • обновлено в 06:19
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Победной войны над Украиной не получилось

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Так, маленькая мелькнувшая мысль.

Думаю, что даже русские, из тех, которые враги - но думающие - уважают определенного типа украинцев. По-своему. Потому что бандеровцев тоже ненавидели, но адекватно оценивали их силу духа и стойкость. Что есть - то невозможно не признать. Возможно, скрывают и "выделываются", но присвистывали во время многочисленных штурмов ДАПа, и особо серьезных боев, когда украинская группировка ВСУ и добровольцев долго удерживала позиции. Наверное, были в некотором "отходняке" после нокаута украинского Нафтогаза и появления на своих границах Армии, с учениями, со стандартами НАТО и прочими вытекающими.

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Я не знаю, случилось ли бы такое волонтерское движение в самой России (есть сомнения), но нашему волонтерскому движению удивлялись высшие военные чины РФ. Иначе строили бы другие планы и другую стратегию.

Они не раз говорили, что "украинцы сами себя развалят". Я и сама понимаю, что мы сейчас показали именно это. Вот только наряду с нашим большинством есть и остаются те самые "неблагонадежные" для российской власти и российско-украинской "дружбы", как и бандеровцы, которые вряд ли вызовут насмешку. Таких в самой России мало. И потому ценно. Условный бурят не поймет - а вот видавший немало войн офицер с российскими погонами прекрасно понял, что не получилось победной войны с украинцами. С ТАКИМИ украинцами. Они ведь военным образом так и не выиграли, разве не так? Это Зеленский сейчас сам нас сдает.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
война Новости России
Источник
Источник: Facebook Олени Кудренко
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