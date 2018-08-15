Победитель, отзовись! OBOZREVATEL разыскивает финалистку конкурса

Редакция OBOZREVATEL просит откликнуться победительницу первого конкурса для читателей Наталию Тюрину, которая выиграла смартфон Xiaomi Redmi Note 4 3/32GB Snapdragon Gold.

Уважаемая читательница! Для того, чтобы забрать свой приз, позвоните на наш номер +38(044)58-54-620 или же напишите письмо на этот электронный адрес: noreply@obozrevatel.com.

Напомним, первый розыгрыш среди читателей проходил с 6 по 12 августа. В нем приняло участие 870 человек, однако полностью условия конкурса выполнили 190. Счастливым обладателем смартфона из всех них стала только Наталия Тюрина.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 13 по 19 августа на нашем сайте проходит второй конкурс с розыгрышем смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus 4/64 Gold. Чтобы принять в нем участие, зарегистрируйтесь на этой странице.