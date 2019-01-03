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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогерВсе статьи автора

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

2.8т

Поселок Чернухино, который находится вблизи Дебальцево, украинская армия оставила в феврале 2015-го, то есть почти 4 года назад. С тех пор населенный пункт контролируется боевиками "ЛНР", и почти не упоминается в новостях.

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

Но вот на днях российский блоггер Борис Рожин, который ведет блог в ЖЖ под ником Colonelcassad опубликовал подборку свежих фотографий из Чернухино. На них запечатлена местная железнодорожная станция. И выглядит она так, как будто боевые действия там закончились только вчера. За четыре года "освободители Донбасса" даже не попытались восстановить разрушенную войной инфраструктуру, пишет в своем блоге Денис Казанский.

Вот, к примеру, здание железнодорожной станции. Оно уцелело и не пострадало от обстрелов, если не считать выбитых окон и осколков в стенах. Поддерживать его в порядке не стоит ни больших денег, ни большого труда. Но с 2015 года станция так и стоит заброшенная.

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино
Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино
Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

Внутри все успело обветшать. Удивительно, как мало нужно времени, чтобы помещение пришло в такое состояние.

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино
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Вокруг все разгромлено, заброшено, завалено обломками и мусором. Даже неразорвавшиеся снаряды за четыре года никто не убрал.

"Окресности станции до сих пор полностью не разминированы — можно найти различные мины, неразорвавшиеся снаряды, осколки 122-мм и 152-мм снярядов, кучи стрелянных гильз и даже армейскую консервы с формой, хотя все более-менее ценное оттуда еще в 2015-2016 году вынесли" — описывает обстановку блоггер Рожин.

Если кто не в курсе — Рожин сталинист, украинофоб, русский националист. Он поддерживает "ЛДНР" и ненавидит Украину, так что клеветать на "республики" ему нет никакого смысла.

По одному только этому факту ясно, как "защитники Донбасса" на самом деле относятся к его населению. Поленились убрать даже неразорвавшиеся снаряды, которые представляют для людей смертельную опасность. Рано или поздно кто-нибудь подорвется, как недавно случилось в Горловке, где в сентябре подорвались на мине и погибли трое детей.

Судя по фотографиям, никто даже не пытался приводить территорию станции в порядок после того, как там закончились боевые действия. Отвоевав Чурнухино, его просто бросили и ушли.

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

На рельсах до сих пор валяются поваленные столбы и перебитые провода. Видимо, по этим путям никто так и не ездил.

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино
Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино
Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

В принципе, все логично. Если промышленность толком не работает, то и железная дорога не нужна. Оставили несколько веток для немногочисленных пассажирских поездов и вывоза той продукции, что еще производится. Остальное — бросили.

На путях ржавеют целые составы товарных и пассажирских вагонов. Некоторые из них повреждены снарядами, некоторые выглядят целыми. "Антифашистам" все это хозяйство оказалось не нужно.

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино
Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино
Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

Странно, что все это до сих пор не распилили на металлолом и не вывезли. Вероятно, это произошло потому, что Чернухино находится на территории, подконтрольной "ЛНР", а там такая бесхозяйственность, что даже металлолом крадут неохотно. В "ДНР" с подобным имуществом расправлялись более оперативно. Например, в Ясиноватой активно пилил вагоны на металл батальон "Восток" Ходаковского. А позже за металлолом взялся Ташкент.

Где-то я все это уже видел… Ах, да, похожие фотки выкладывали из освобожденной Абхазии. Оттуда тоже "прогнали фашистов" 20 лет назад. С тех пор там так. И теперь уже ясно, что так же будет и в ОРДЛО.

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

Вот вокзал в поселке Келасури, например. В Чернухино то же самое.

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

Зачем было убивать столько людей и прикладывать столько усилий, если в итоге отвоеванная земля оказалась не нужна? Постоянно читаю в российских и сепаратистских СМИ, что "ополченцы" Донбасса чтят подвиг воевавших дедов, "бьют фашистов, как в 45-м" и вообще хотят вернуть СССР. Но разве в СССР так поступали? Там отвоеванные у немцев города восстанавливали и отстраивали заново. А тут тотальная разруха. Ни себе, ни украинцам. Люди просто получают удовольствия от самого процесса разрушения. Главное, что Украине не досталось, а так — пусть гниет, ржавеет, разлагается.

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино
Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

Разбомбили и справились. В 2015-м тут были кровавые, тяжелые бои. Спустя четыре года тут запустение. Никому нет дела до этой территории.

Боевые буряты разнесли Донбасс и уехали домой с чувством выполненного долга. Теперь тут тоже жопа, как и в Бурятии. Хорошо!

Победили фашистов: как выглядит ''освобожденное'' Чернухино

Спасли от Украины…

Давно пишу, что бОльших врагов Донбасса, чем "российские освободители" и местные "ополченцы", не существует. И такие фото только подтверждают эти мысли.

Пропаганда россиян, разумеется, обвиняет во всех разрушениях только украинскую сторону. Но четыре года никакой Украины в Чернухино нет. Прогнали бандеровцев, победили фашистов. Кто мешал за прошедшее время привести станцию в порядок? Проклятая хунта?

Всюду, куда пришел "русский мир" — одно и то же. Очень хотелось бы, чтобы эти снимки увидели в Запорожье, Харькове, Одессе и других городах Украины, где еще остались люди, которые верят, что сепаратизм и заигрывание с Россией могут принести им что-то хорошее.

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Автор
Денис КазанскийДенис Казанский
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
Источник
Источник:Блог Дениса Казанского
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"Антифашистам" все это хозяйство оказалось не нужно" - этим, НЕ людям, ничего ЛЮДСКОГО не нужно. Они просто не знают, что с ним делать. Именно от этого они и сгниют, надо дать им для этого время. Не надо их бить, они подохнут сами.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Русско-фашистская падаль не способна созидать, эта деградировавшая агрессивная мразота способна только разрушать и сеять смерть, только ликвидация Казларылой Орды принесет мир как на украинскую землю, так и другим народам, страдающим от рашисткий скотов. Очередное подтверждение фразе " ипашь цапьё спасай планету"
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Монголоиды из мокши-улуса продолжают «славные подвиги» орды. Ну и харя рУзкоглазая у этого бурят-монгольского выродка с аква-фрешем!
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