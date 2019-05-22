"Принимала каннабис": Соколова рассказала, как пережила рак

Украинская телеведущая и актриса Янина Соколова, поборовшая рак, объявила своей миссией помощь онкобольным людям.

В эфире ObozTV телеведущая сообщила, что сделала историю своей болезни достоянием общественности ради одной цели – "помочь онкобольным в Украине жить лучше, создать максимальные условия с точки зрения государства для того, чтобы больные, которые умирают от рака, умирали дома, а не в больницах".

"Одна из самых главных наших целей на данный момент – упростить жизнь. Мы будем принимать участие в конференциях, которые касаются доступа к медицинскому каннабису. Я на себе пережила его действие и позитивный эффект. Если бы я публично с этим каннабисом, который мне привезли из Америки, где-то появилась, и меня бы арестовали, думаю, это было бы очень громким делом, про которое много бы говорили. Наверное, это было бы толчком для того, чтобы депутаты одобрили этот закон", – рассказала она.

Также Соколова сообщила, что хочет сделать "огромную миссионную штуку" для украинцев: "Это фильм, книга и саундтрек для фильма, который напишет мой друг, фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин, который пережил все это параллельно со мной, присутствуя на всех этапах лечения".

"Наш фильм не будет с обреченностью, тоской, которая часто есть в украинской драматургии. Все будет с юмором, исполнено счастья, любви, неожиданностей, моей истории – истории известной украинской телеведущей, которая пережила рак и победила. Я бы очень хотела, чтобы мы зарядили верой миллионы в нашей стране", – подчеркнула она.

Facebook Янина Соколова

По словам журналистки, болезнь помогла ей понять, в чем ценность жизни и почему за нее надо бороться.

"Я хочу вдохновить всех, кто болен раком, бороться. Вдохновить тех, кто не болен раком, но иногда ленится, не находит в себе сил продолжать жизнь дальше, если что-то не в порядке", – объяснила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Янина Соколова также рассказала о жутких стереотипах об онкозаболеваниях в украинском обществе.

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